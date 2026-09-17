Hükümetten flaş adım: 14 milyondan fazla araç için vergi muafiyeti geldi

İtalya'da Başbakan Giorgia Meloni başkanlığında toplanan kabine; motor gücü 80 kilovata (kW) kadar olan otomobil ve motosikletler için vatandaşların yerel yönetimlere ödediği araç mülkiyet vergisinin 2027 yılı için kaldırılmasına karar verdi.

Toplantının ardından açıklama yapan İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, "Hükümet bugün, İtalyanların en çok nefret ettiği vergilerden birini kaldırıyor. Vergi yükünü azaltma yolunda ilerlemeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Meloni, söz konusu vergi muafiyetinin özellikle küçük ve orta ölçekli otomobiller ile motosikletleri günlük yaşamlarında sıkça kullananlara fayda sağlayacağını belirtti.

"ŞİMDİLİK TEK SEFERLİK BİR UYGULAMA"

Ekonomi ve Maliye Bakanı Giancarlo Giorgetti ise uygulamanın şimdilik tek seferlik olduğunu, bu muafiyeti ilerleyen süreçte kalıcı hâle getirmeye çalışacaklarını söyledi.

Düzenlemenin tüm motosikletler ile küçük ve orta boy otomobillerin yüzde 70'inden fazlasını kapsayacağı ancak vatandaşların bu avantajdan sigortalı yalnızca tek bir araç için yararlanabileceği kaydedildi.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni

14,5 MİLYON OTOMOBİL VE MOTOSİKLETİ KAPSIYOR

Kararın yaklaşık 14,5 milyon otomobil ve motosikleti kapsadığı bildirildi.

Hükümet ayrıca normalde bugün sona erecek dizel yakıttaki özel tüketim vergisi (ÖTV) indirimini de 25 Eylül'e kadar uzattı.

Muhalefet partileri ise hükümetin araç mülkiyet vergisini 2027 yılı için kaldırmasını, gelecek yıl yapılacak genel seçimler öncesinde bir "seçim yatırımı" olarak nitelendirdi. (AA)