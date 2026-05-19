Hükümet karşıtlarıyla polis çatıştı: Bolivya'da sokak karıştı

Bolivya, son 40 yılın en ağır ekonomik buhranıyla sarsılıyor. Göreve gelmesinin üzerinden henüz altı ay geçen merkez sağcı Devlet Başkanı Rodrigo Paz, çiftçilerden madencilere kadar geniş bir kesimin katıldığı protestoların hedefi oldu.

Başkent La Paz sokakları protestocularla güvenlik güçlerinin savaşına sahne olurken, hükümet olayların arkasında eski lider Evo Morales’in olduğunu savunuyor.

BOLİVYA'DA SOKAK KARIŞTI

AFP’nin aktardığına göre; göstericiler başkentteki başkanlık sarayının bulunduğu Murillo Meydanı’na girmek isteyince polis müdahalesi gecikmedi.

Taş, sopa ve el yapımı patlayıcılar kullanan gruplara karşı polis ekipleri göz yaşartıcı gazla karşılık verdi. Çatışmalarda en az iki kişinin yaralandığı, yerel kaynaklara göre ise 100’den fazla kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Protestocular adına konuşan çiftçi Ivan Alarcon, ülkenin içinde bulunduğu kaosun tek sorumlusunun hükümetin yetersizliği olduğunu savunarak Paz’ın istifasını talep etti.

Olaylar sürerken savcılık, ülkenin en büyük sendika liderlerinden Mario Argollo hakkında "terörizm" suçlamasıyla gözaltı kararı çıkardı.

HÜKÜMET KARŞITLARIYLA POLİS ÇATIŞTI

Hükümet yetkilileri, protestoların sivil bir hak arayışından ziyade siyasi bir operasyon olduğunu iddia ediyor. Ekonomi Bakanı Jose Gabriel Espinoza, hakkında yakalama kararı bulunan eski Devlet Başkanı Evo Morales’i olayları kışkırtmakla suçladı.

Morales ise sendika liderlerine yönelik adımları "barbarca bir siyasi takip" olarak nitelendirdi.

Ülke genelinde 32 ayrı noktada sürdürülen yol kapatma eylemleri ise başkent La Paz’ı felç etmiş durumda. Şehre girişlerin engellenmesi nedeniyle yakıt, gıda ve ilaç stokları tükenme noktasına geldi.

Hükümet, bir göstericinin kaza sonucu hayatını kaybettiği olayların ardından, temel ihtiyaçların karşılanması için altı saatlik bir "insani koridor" açılmasına karar verdi. Nisan ayında yıllık enflasyonun yüzde 14’e ulaştığı Bolivya’da, yakıt sübvansiyonlarının kaldırılmasıyla büyüyen toplumsal öfkenin nasıl dindirileceği merak konusu. (AA - Dış Haberler Servisi)