Hostesi tekmelemek isteyen yolcuya ömür boyu yasak

Çin'de China Eastern Airlines'a ait bir uçakta yaşanan olayın ardından havayolu şirketi, kabin görevlisine yönelik saldırgan davranışlarda bulunan yolcuyu uçuşlarından men etti.

GÖREVLİ YOLCUDAN ÖZÜR DİLEDİ

Olay, 28 Eylül'de China Eastern Airlines'ın Hefei-Dalian seferinde meydana geldi. İçecek servisi sırasında kabin görevlisinin kullandığı servis arabası, uyuyan bir erkek yolcunun dirseğine hafifçe temas etti.

Kabin görevlisi temasın ardından yolcudan özür dileyerek durumunu kontrol etti. Ancak yolcunun tepkisi bununla sınırlı kalmadı. Görgü tanıklarının aktardığına göre kabin görevlisi birkaç kez diz çökerken, yolcu görevliye yönelik ağır ifadeler kullandı.

TEKMELEMEKLE TEHDİT ETTİ

Havayolunun açıklamasına göre yolcu, kabin görevlisini tekmelemekle tehdit etti ve uçaktan indikten sonra çalışanın kendisine hastaneye kadar eşlik etmesini istedi.

Uçuşun ardından yolcunun sağlık ekipleri tarafından kontrol edildiği, ancak görünür bir yaralanma ya da şişlik tespit edilmediği belirtildi. Yolcu daha sonra hastaneye gitmeyi reddederek havalimanından ayrıldı.

HAVAYOLU ŞİRKETİNDEN KALICI MEN KARARI

Olayın kamuoyuna yansımasının ardından China Eastern Airlines, yolcu hakkında yaptırım uyguladı. Şirket, söz konusu kişiyi kendi uçuşlarından men etti ve gelecekte taşıma hizmetlerinden yararlanamayacağını açıkladı.

Havayolu ayrıca olayın uçuş düzenini bozduğunu ve çalışanının kişisel onuruna ciddi biçimde zarar verdiğini belirterek konuyu polise bildirdi.

China Eastern, olayın ardından kabin görevlisine psikolojik ve hukuki destek sağlandığını da duyurdu.

Şirketin yolcuya yönelik uçuş yasağı kararı, kabin ekiplerine yönelik saldırgan davranışların havayolları tarafından daha sert yaptırımlarla karşılanması açısından dikkat çekti.