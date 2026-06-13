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Halk TV Dünya Hollywood'u sarsacak satışta mahkeme kararını verdi

Hollywood'u sarsacak satışta mahkeme kararını verdi

ABD Adalet Bakanlığı, Netflix'le teklif yarışına giren Paramount’un Warner Bros.’u satın almasına onay verdi, Kaliforniya Başsavcısı Rob Bonta’nın anlaşmayı engellemek için dava açabileceği belirtildi.

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Hollywood'u sarsacak satışta mahkeme kararını verdi

Netflix’in Warner Bros. için yaptığı teklifi geri çekmesinin ardından Paramount’un önerisi öne çıktı. ABD Adalet Bakanlığı (DOJ), Paramount’un Warner Bros.’u satın almasına antitröst onayı verdi. Ancak anlaşmanın hukuki incelemesi henüz tamamen sona ermiş değil.

PARAMOUNT CEO’SU ELLISON ANTİTRÖST YETKİLİLERİYLE GÖRÜŞTÜ

Üç hafta önce Paramount CEO’su David Ellison, Antitröst Dairesi yetkilileri ve kıdemli personel avukatlarıyla yaklaşık iki saat boyunca yüz yüze bir toplantı gerçekleştirdi. Politico'nun haberine göre Toplantıda yetkililer, Ellison’a işlem ve rekabet etkileri hakkında endişeleri giderilene kadar sorular yöneltti. Ellison’ın babası, Oracle kurucu ortağı Larry Ellison, ABD Başkanı Donald Trump’ın uzun süredir destekçisi olarak biliniyor.

EYALET BAŞSAVCILARI İNCELEMEYE DEVAM EDİYOR

DOJ’un onayı, birleşmenin yasal incelemesini sona erdirmiyor. Kaliforniya Başsavcısı Rob Bonta, işlemi incelemeye devam ediyor ve federal düzenleyicilerin onayına rağmen anlaşmayı engellemek için dava açabilir. Bonta’nın ofisinden bir sözcü, “Paramount’un Warner Bros.’u satın alması aktif bir soruşturma konusudur” açıklamasını yaptı. Bonta ve New York Başsavcısı Letitia James dahil olmak üzere yaklaşık yarım düzine eyalet başsavcısının temsilcileri, Ellison ile DOJ yetkilileri arasındaki toplantıyı dinledi.

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AYLAR SÜREN GÖRÜŞMELER SONUCU ONAY ÇIKTI

Onay, Ellison’ın Antitröst avukatları ve üst düzey DOJ yetkilileriyle en az iki kez bizzat görüştüğü aylar süren çalışmaların ardından geldi. Anlaşmanın önündeki bir diğer engel ise Netflix’in kısa süren teklif yarışının ardından Warner Bros. için yaptığı teklifi geri çekmesiyle ortadan kalkmıştı.

Kaynak: Halk TV Dış Haberler Servisi
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