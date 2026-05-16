Hollywood’dan Beyaz Saray’a uzanan ev: 237 milyon dolarlık gizemli malikane satışta!

Miami’de, hem Hollywood tarihine hem de ABD siyasetinin en gizemli dönemlerinden birine tanıklık eden ultra lüks bir malikane, 237 milyon dolarlık fiyat etiketiyle satışa çıkarıldı. “Scarface” filmine ev sahipliği yapan ve bir dönem Richard Nixon’ın “Kışlık Beyaz Saray” olarak kullandığı yapı, global emlak piyasasında şimdiden rekor kırabilecek adaylar arasında gösterildi.

ABD’nin en pahalı konutlarından biri olarak öne çıkan ve Miami’nin seçkin sahil şeridinde yer alan bu dev mülkün, mimarisi kadar tarihi geçmişiyle de dikkat çektiği belirtildi. Uluslararası emlak basınında yer alan haberlere göre malikane, hem sinema dünyasının kült yapımıyla olan bağlantısı hem de Nixon döneminden kalan “devlet dışı ikamet” hikâyeleri nedeniyle sıradan bir lüks ev olmaktan çok daha fazlasını temsil ediyor.

HOLLYWOOD YILDIZLARININ UĞRAK NOKTASIYDI

Yaklaşık yarım asırlık geçmişe sahip yapı, farklı dönemlerde hem siyasi elitlerin hem de Hollywood yıldızlarının uğrak noktası oldu. İçerisinde özel sinema salonu, sahil manzaralı sonsuzluk havuzu ve güvenlikli özel iskele gibi detaylar bulunan malikanenin, küresel ultra-zenginler piyasasında “ikonik statü mülkü” kategorisinde değerlendirildiği ifade edildi. Emlak uzmanları ise bu satışın, Miami’de lüks konut fiyatlarını yeniden yukarı çekebileceğini belirtti.