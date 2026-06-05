Hollywood yıldızı kız arkadaşının oğlu tarafından evinin önünde katledildi! Katilden korkunç sözler

ABD’nin Kaliforniya eyaletine bağlı Los Angeles kentinin Tarzana bölgesinde, Hollywood’u sarsan bir cinayet yaşandı. Uzun yıllara yayılan kariyeriyle tanınan 81 yaşındaki ünlü oyuncu James Handy, Çarşamba sabahı Erwin Street üzerindeki bir evin ön bahçesinde bıçaklı saldırıya uğradı.

Polis ekipleri, 19200 blok Erwin Street adresine gelen acil çağrı üzerine olay yerine sevk edildi. İhbarı yapan kişinin, telefonda “Ben günahın oğluyum, günahın adamını az önce öldürdüm” dediği aktarıldı. Ekipler kısa sürede adrese ulaştığında Handy’yi ön bahçede bilinci kapalı halde ve göğsünden çok sayıda bıçak darbesi almış şekilde buldu.

Sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen 81 yaşındaki oyuncu olay yerinde hayatını kaybetti.

OLAY NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Şüpheli olarak gözaltına alınan kişinin, Handy’nin kız arkadaşının oğlu olduğu ve oyuncuyla aynı evde yaşadığı belirtildi. Zanlı hakkında cinayet suçlamasıyla işlem başlatılırken, kefalet bedelinin 2 milyon dolar olarak belirlendiği açıklandı.

Soruşturmayı yürüten polis, saldırının nedenine ilişkin henüz net bir bilgi olmadığını, olayın arka planının araştırıldığını bildirdi.

BİRÇOK FİLMDE ROL ALMIŞTI

James Handy, 1970’li yıllardan bu yana süren kariyeri boyunca yaklaşık 150 yapımda yer aldı. Son dönemde ise “Top Gun: Maverick” filminde “Jimmy” adlı bir barmeni canlandırmıştı.

Handy, aynı zamanda 1995 yapımı kült film “Jumanji”de bir ilaçlama görevlisi olarak rol almıştı. Kariyeri boyunca “The West Wing”, “9-1-1”, “NCIS: Los Angeles”, “CSI: NY”, “ER” ve “The X-Files” gibi birçok popüler dizide de izleyici karşısına çıkmıştı.

Olayın motivasyonuna dair soruşturma ise çok yönlü olarak sürüyor. Polis, saldırının neden gerçekleştiğinin henüz bilinmediğini ve delillerin incelendiğini açıkladı.