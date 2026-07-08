Hollanda’dan emsal karar: Çocuk yaşta evlilik yapan Suriyelilerin iltica talebi reddedildi

Hollanda’da en yüksek idari mahkeme olan Danıştay (Devlet Konseyi), Göç ve İltica Bakanlığı’nın "reşit olmayan kızlarla" evlenen 4 Suriyeli sığınmacıya iltica hakkı vermeyi reddeden kararını hukuka uygun buldu.

Mahkeme, kültürel veya dini adetlerin çocuk yaştaki bireylerle cinsel ilişkiye girmeyi haklı çıkarmayacağına hükmederek emsal niteliğinde bir karara imza attı.

MAHKEMENİN GEREKÇESİ: "ÇOCUK EVLİLİĞİ ZORLA EVLİLİKTİR"

Hollanda Devlet Konseyi’nin internet sitesinde yer alan bilgilere göre, davanın özünü bu erkeklerin evlilik adı altında reşit olmayan çocuklarla cinsel ilişkiye girmesi oluşturuyor.

Mahkeme, kızların yaşının küçük olması nedeniyle bu durumun doğrudan "zorla evlilik" kategorisine girdiğini belirtti. Hollanda yasalarına göre 18 yaşından küçüklerin evlenmesi yasak olup, ülke dışında yapılan erken yaşta evlilikler de çiftler 18 yaşına gelene kadar makamlarca tanınmamaktadır.

KIZ ÇOCUKLARI EVLENDİĞİNDE 12, 13 VE 14 YAŞLARINDAYDI

Syria.tv'nin haberine göre, söz konusu 4 erkek 2010 ile 2022 yılları arasında Suriye ve Türkiye'de reşit olmayan kızlarla evlendi. Evlilik akdi sırasında kız çocuklarının henüz 12, 13 ve 14 yaşlarında olduğu ve erkeklerin bu süreçte onlarla cinsel ilişkiye girdiği kanıtlandı. Karar, bu tür eylemlerin hiçbir kültürel arka planla savunulamayacağını net bir şekilde ortaya koydu.

"İSLAM HUKUKUNDA NORMAL" SAVUNMASI KABUL GÖRMEDİ

Yargılanan erkekler, eylemlerinin bir suç teşkil etmediğini öne sürerek, yetişkin bir birey ile reşit olmayan bir çocuk arasındaki evliliğe Orta Doğu ülkelerinde İslami inançlara dayanılarak izin verildiğini ve buralarda bu durumun normal karşılandığını savundu.

Ancak Hollandalı bakan ve mahkeme, sadece yerel gelenekleri değil, eylemin küresel ciddiyetini dikkate alarak bu savunmayı reddetti. Bakan; suçun niteliği, mağdur üzerindeki etkileri ve cezanın ağırlığı gibi faktörleri masaya yatırdı.

MÜLTECİ SÖZLEŞMESİ’NİN 1(F) MADDESİ DEVREYE GİRDİ

Ülkenin en yüksek yargı mercii, çocuk evliliği çatısı altında yaşanan bu durumu "ciddi, siyasi olmayan bir suç" olarak tanımladı. Mülteci Sözleşmesi’nin 1(f) maddesine dayandırılan kararda, bu kapsama giren ağır suçları işleyenlerin sığınma başvurularının reddedilebileceği belirtildi. Bu maddenin yalnızca savaş suçları gibi olağanüstü durumlar için değil, cinsel nitelikli ağır suçlar için de geçerli olduğu vurgulandı.

"CİDDİ BİR SUÇ"

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMYK) kaynakları da dünyadaki çoğu ülkenin, çocuk evliliği kapsamında olsun ya da olmasın, reşit olmayanlarla cinsel ilişkiyi "ciddi bir suç" olarak kabul ettiğini doğrulamaktadır.

SURİYE HUKUKUNDAKİ EVLİLİK YAŞI VE İSTİSNALAR

Suriye mevzuatına göre de normal şartlarda evlilik için gelin ve damadın akıl sağlığının yerinde olması ve 18 yaşını doldurmuş olması şartı aranıyor. Ancak Suriye Medeni Kanunu'nun 18. maddesinde bir istisna yer alıyor: Ergenliğe ulaştığını iddia eden kişilerin, hakimin fiziksel kapasitelerini, iddialarının doğruluğunu ve evlilik haklarına dair bilgilerini onaylaması halinde 15 yaşını doldurduklarında evlenmelerine izin verilebiliyor. Bu durumda eğer vasi baba veya dede ise onların da rızası gerekiyor.

HOLLANDA'DAKİ SURİYELİ NÜFUSU VE ENTEGRASYON SORUNU

Kararı veren Hollanda Devlet Konseyi, hem hükümet ile parlamentoya danışmanlık yapan bir organ hem de vatandaşlar ile devlet arasındaki uyuşmazlıklarda son sözü söyleyen en yüksek yargı merciidir.

Günümüzde Hollanda'da, büyük kısmı devrik Cumhurbaşkanı Beşar Esad rejiminden kaçarak ülkeye sığınmış 160.000'den fazla Suriyeli yaşamaktadır. Bu nüfusun önemli bir bölümü, yasaları kendi anavatanlarındaki kurallardan tamamen farklı olan Hollanda'ya entegre olmakta ciddi zorluklarla karşılaşmaktadır.