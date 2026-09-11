Hollanda’da virüs alarmı! 3 ölü 18 vaka

Hollanda’da ağustos ayından bu yana Batı Nil virüsü tespit edilen 3 kişi hayatını kaybetti. Ülkede virüs nedeniyle kayıtlara geçen toplam vaka sayısının ise 18’e yükseldiği açıklandı.

3 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Hollanda Ulusal Halk Sağlığı ve Çevre Enstitüsü (RIVM), Batı Nil virüsüne ilişkin son verileri paylaştı. Açıklamada, ağustos ayından bu yana virüs nedeniyle 3 kişinin hayatını kaybettiği, toplam vaka sayısının da 18 olduğu bildirildi.

Haftalık raporda, bilimsel bir çalışma kapsamında tespit edilen bir vaka dışında diğer hastaların belirtiler göstermeleri üzerine kaldırıldıkları hastanelerde teşhis edildiği belirtildi.

6 EYALETTE TESPİT EDİLDİ

RIVM verilerine göre hastaların virüsü Utrecht, Kuzey Brabant, Kuzey Hollanda, Güney Hollanda, Overijssel ve Gelderland eyaletlerinde enfekte sivrisineklerin ısırması sonucu kaptığı kaydedildi.

VAKALARIN BÜYÜK BÖLÜMÜNDE BELİRTİ GÖRÜLMÜYOR

RIVM’nin verilerine göre Batı Nil virüsü enfeksiyonlarının yaklaşık yüzde 80’i herhangi bir belirti göstermezken vakaların yüzde 19’unda grip benzeri semptomlar görüldü. Yaklaşık yüzde 1’inde nörolojik belirtilerin eşlik ettiği ağır hastalık tablosu gelişti. (DHA)