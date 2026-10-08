Hollanda’da Türk kökenli polis mahkemede: Gizli bilgiler karşılığında para aldığı öne sürüldü

Hollanda’nın Tilburg kentinde görev yapan 28 yaşındaki mahalle polisi Furkan U., polis sistemlerindeki gizli bilgileri para karşılığında dışarıya aktardığı iddiasıyla yargılanıyor. Dosyanın ilk hazırlık duruşması 6 Ekim’de Breda Mahkemesi’nde görülürken, savcılığın suçlamaları dikkat çekici ayrıntılar içerdi.

Hollanda Savcılığı'na göre Furkan U., yaklaşık bir buçuk yıl boyunca polis bilgi sistemlerinde binlerce sorgulama yaptı. Bu sorgulamalarda isim, adres, araç plakası ve devam eden soruşturmalara ilişkin bilgilere ulaştığı, ardından bu bilgileri üçüncü kişilere aktardığı iddia edildi. Savcılık, söz konusu faaliyetlerin karşılığında en az 30 bin avro gelir elde edildiğini ileri sürdü.

BİNLERCE SORGULAMA MERCEK ALTINDA

Soruşturmanın, kamu görevlilerinin karıştığı suçları araştıran Rijksrecherche tarafından yürütüldüğü belirtildi. Kurumun, bir ihbarın ardından Furkan U.’yu Eylül 2025’ten itibaren izlemeye aldığı aktarıldı.

Savcılığın duruşmada verdiği bilgilere göre sorgulamaların yaklaşık dörtte biri mesai saatleri dışında gerçekleştirildi. Sorgulamaların yaklaşık yüzde 40'ının ise polisin görev yaptığı Tilburg dışındaki olaylarla ilgili olduğu öne sürüldü.

Dosyada, polisin Delft’teki bir “ripdeal” ve Brabant bölgesindeki büyük bir uyuşturucu soruşturmasıyla ilgili bilgiler aradığı iddiası da yer aldı. Bazı bilgilerin ise başka soruşturmalarda adı geçen kişilerin elinde bulunduğu öne sürüldü.

SAVCILIĞIN ELİNDE SES KAYDI DA VAR

Savcılık açısından dikkat çeken delillerden biri de başka bir ceza soruşturması kapsamında elde edilen ses kaydı oldu.

Rijksrecherche'nin elindeki kayıtta iki kişinin polis bilgilerini konuştuğu, söz konusu bilgilerin aynı gün Furkan U. tarafından polis sisteminden sorgulandığının değerlendirildiği belirtildi.

EVİNDEN 14 BİN AVRO ÇIKTI

Soruşturmanın bir diğer dikkat çeken noktası ise Furkan U.’nun evinde yapılan aramada yaklaşık 14 bin avro nakit para bulunması oldu.

Savcılık, bu parayı polis memurunun bilgi ticaretinden elde ettiği öne sürülen gelirle birlikte değerlendiriyor. Dosyada yolsuzluk ve gizli bilgilerin kötüye kullanılması iddialarının yanı sıra kara para aklama şüphesinin de bulunduğu bildirildi. Ancak nakit paranın tek başına suç gelirinin kanıtı olmadığı ve bu bağlantının dava sürecinde değerlendirilmesi gerektiği belirtiliyor.

İDDİALARI YALANLADI

Furkan U.’nun savunması ise savcılığın iddialarına karşı çıktı.

Avukatı, müvekkilinin polis sistemlerinde bazı sorgulamalar yaptığını kabul ettiğini ancak bu bilgileri üçüncü kişilere verdiğini veya karşılığında para aldığını gösteren yeterli kanıt bulunmadığını savundu.

Savunmaya göre polis sisteminde yetkisiz sorgulama yapılmış olması, otomatik olarak bilgilerin suç çevrelerine satıldığı anlamına gelmiyor. Avukat ayrıca müvekkilinin daha önce de bazı usulsüz sorgulamalar nedeniyle uyarıldığını belirtti.

Duruşmada suçlamaları reddeden Furkan U.’nun zaman zaman duygusal anlar yaşadığı ve serbest bırakılmasını istediği aktarıldı. Mahkeme ise tahliye talebini kabul etmedi.

TUTUKLULUĞU DEVAM EDİYOR

Görevden uzaklaştırılan polis memurunun tutukluluğu devam edecek. Dosyanın bir sonraki hazırlık duruşması 22 Aralık 2026 tarihinde görülecek. Furkan U. hakkında henüz kesinleşmiş bir mahkûmiyet kararı bulunmuyor.

Öte yandan Tilburg polis teşkilatında bu yıl benzer suçlamalarla gündeme gelen başka bir mahalle polisi hakkında da ayrı bir soruşturma yürütülüyor. Ancak iki dosyanın birbirinden bağımsız olduğu bildirildi.