Hizbullah lideri: İsraill'in tek seçeneği var, Lübnan'dan tamamen çekilmek

Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım, yaptığı açıklamada Lübnan’da ateşkesin sağlandığını ifade ederek İsrail’in Lübnan topraklarından tamamen çekilmesi çağrısında bulundu.

Hizbullah’a bağlı Al Manar televizyonunda yayımlanan konuşmasında Kasım, örgütü hedef alan girişimlerin başarısız olduğunu savundu. Ateşkes sürecine katkılarından dolayı İran’a teşekkür eden Kasım, İsrail’in Lübnan’daki varlığının sona ermesi gerektiğini vurguladı.

Kasım, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"İsrail'in belirli bir takvim çerçevesinde Lübnan'dan çekilmesi gerekiyor. İsrail'in önünde tam çekilmekten başka seçenek yok, tek bir karış toprağı dahi elinde tutmamalıdır."

İsrail’in saldırılarının hedeflerine ulaşamadığını öne süren Kasım, kalıcı istikrar için bir dizi adımın hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi. Buna göre hava, kara ve denizden gerçekleştirilen saldırıların tamamen durdurulması, İsrail güçlerinin Lübnan’dan çekilmesi, esirlerin serbest bırakılması ve sınır bölgelerindeki sivillerin evlerine dönmesi gerektiğini belirtti.

Kasım ayrıca yeniden imar çalışmalarının başlatılmasının önemine dikkat çekerek, Lübnan ordusunun Litani Nehri’nin güneyinde konuşlanmasını desteklediklerini ifade etti.

Hizbullah’ın geçmişte olduğu gibi Lübnan ordusuyla koordinasyon içinde hareket etmeye devam edeceğini söyleyen Kasım, ülkenin güvenliği ve istikrarı için iş birliğinin süreceğini kaydetti.

(AA)