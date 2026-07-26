Hindistan'daki sel faciasında can kaybı 61'e ulaştı
Hindistan'ın kuzeydoğusunda yer alan Assam eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sellerde yaşamını yitirenlerin sayısının 61'e çıktığı bildirildi.
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Hindustan Times'ın haberine göre, Assam Eyaleti Afet Yönetim İdaresinden (ASDMA) eyaletteki şiddetli yağış ve sellere ilişkin açıklama yapıldı.
ÖLÜ SAYISI 61' ÇIKTI
Açıklamada, sellerde 14 kişinin daha hayatını kaybettiği ve ölü sayısının 61'e yükseldiği belirtildi.
MUSON YAĞMURLARI HER YIL FELAKETE NEDEN OLUYOR
Güney Asya'da haziran-eylülde etkili olan muson yağmurları, Hindistan ve Pakistan başta olmak üzere bölge ülkelerinde her yıl büyük çaplı doğal afetlere ve kazalara yol açıyor. (AA)
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi