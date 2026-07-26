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Halk TV Dünya Hindistan'daki sel faciasında can kaybı 61'e ulaştı

Hindistan'daki sel faciasında can kaybı 61'e ulaştı

Hindistan'ın kuzeydoğusunda yer alan Assam eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sellerde yaşamını yitirenlerin sayısının 61'e çıktığı bildirildi.

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Hindustan Times'ın haberine göre, Assam Eyaleti Afet Yönetim İdaresinden (ASDMA) eyaletteki şiddetli yağış ve sellere ilişkin açıklama yapıldı.

Hindistan'daki sel faciasında can kaybı 61'e ulaştı - Resim : 1

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ÖLÜ SAYISI 61' ÇIKTI

Açıklamada, sellerde 14 kişinin daha hayatını kaybettiği ve ölü sayısının 61'e yükseldiği belirtildi.

Hindistan'daki sel faciasında can kaybı 61'e ulaştı - Resim : 3

MUSON YAĞMURLARI HER YIL FELAKETE NEDEN OLUYOR

Güney Asya'da haziran-eylülde etkili olan muson yağmurları, Hindistan ve Pakistan başta olmak üzere bölge ülkelerinde her yıl büyük çaplı doğal afetlere ve kazalara yol açıyor. (AA)

Hindistan'daki sel faciasında can kaybı 61'e ulaştı - Resim : 4

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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