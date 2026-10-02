Hık demiş burnundan düşmüş: Kendisini "Çok zeki" ilan eden Trump amcasına benziyormuş

ABD Başkanı Donald Trump, yüksek IQ seviyesine ilişkin dikkat çeken bir açıklama yaptı. TIME dergisine verdiği röportajda, OpenAI CEO’su Sam Altman’a güvenip güvenmediği sorusunun ardından sözü ailesine ve MIT’de uzun yıllar görev yapan amcası John Trump’a getiren Trump, “Benim IQ’m en yüksek seviyede” dedi ve zekâ ile genetik arasında bağlantı kurdu.

Trump, amcasının Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’nde (MIT) 41 yıl görev yaptığını belirterek, “Genetiğe inanıyorum” ifadesini kullandı. Böylece kendi zekâ seviyesine ilişkin iddiasını aile geçmişindeki bilim insanı bir isimle ilişkilendirdi.

ULUSAL BİLİM MADALYASI KAZANDI

Trump’ın sözleri, amcası John George Trump’ın akademik geçmişini yeniden gündeme taşıdı. Elektrik mühendisi ve fizikçi olan John Trump, uzun yıllar MIT’de görev yaptı ve özellikle yüksek voltaj teknolojileri ile kanser araştırmalarındaki çalışmalarıyla tanındı. MIT kayıtlarına göre John Trump, kurumun tarihindeki en uzun süre görev yapan öğretim üyeleri arasında yer aldı.

John Trump’ın bilimsel kariyeri yalnızca MIT ile sınırlı kalmadı. Araştırmaları nedeniyle dönemin ABD Başkanı Ronald Reagan tarafından 1983'te Ulusal Bilim Madalyası ile ödüllendirildi. John Trump, 1985 yılında hayatını kaybetti.

AMCASINI DAHA ÖNCE DE ÖVMÜŞTÜ

Donald Trump, amcasından daha önce de benzer şekilde övgüyle söz etmişti. 2024'te yaptığı bir konuşmada John Trump’ın MIT’de yaklaşık 40-41 yıl görev yaptığını anlatan Trump, amcasının zekâsını öne çıkarmış ve ardından “Genetiğe inanıyor musunuz?” diye sormuştu.

Trump ayrıca 2024'te John Trump’ın MIT’deki meslektaşlarıyla birlikte yer aldığı siyah-beyaz bir fotoğrafı paylaşarak amcasından övgüyle bahsetmişti. 2016'daki bir konuşmasında da John Trump için “iyi genler, çok iyi genler” ifadelerini kullanmıştı.

UNABOMBER İDDİASI YENİDEN GÜNDEMDE

Trump’ın amcası hakkında geçmişte yaptığı başka bir açıklama ise daha tartışmalı bir noktaya dayanıyor.

Trump, 2025'te yaptığı bir konuşmada John Trump’ın daha sonra “Unabomber” adıyla tanınan Theodore Kaczynski'ye MIT’de ders verdiğini ve amcasıyla Kaczynski hakkında konuştuğunu öne sürmüştü.

Ancak bu anlatım doğrulanmadı. Kaczynski, MIT’de eğitim görmedi; Harvard Üniversitesi'nde lisans, Michigan Üniversitesi'nde ise yüksek lisans ve doktora eğitimi aldı. MIT de Kaczynski'nin kurumda öğrenci olduğuna ilişkin herhangi bir kayıt bulunmadığını açıkladı.

ZAMANLAMA DİKKAT ÇEKTİ

İddianın zamanlaması da dikkat çekti. John Trump 1985'te hayatını kaybetti. Kaczynski'nin “Unabomber” olarak kamuoyunca teşhis edilmesi ise 1996'da gerçekleşti. Bu nedenle Trump’ın anlattığı konuşmanın gerçekleşmiş olamayacağına ilişkin ciddi soru işaretleri ortaya çıktı.

Eski Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt ise 2025'teki açıklamasında John Trump'ın gerçekten MIT'de görev yapan çok zeki bir profesör olduğunu ve Trump ailesinin onunla gurur duyduğunu söyledi. Trump’ın TIME röportajındaki son sözleri ise bu eski tartışmanın ardından amcasını bir kez daha gündeme taşıdı.