Hesabı ödeyemedi diye genç kadının saçlarını kazıdılar!

Tayland’ın Bangkok kentinde bir barda yaşanan olay, sosyal medyada ve kamuoyunda tartışma yarattı. İddiaya göre Pinklao bölgesindeki bara sahte kimlikle giren genç kadın, yaklaşık 60 bin bahtlık (87.262,91 Türk Lirası) hesap yaptı. Kadının daha sonra hesabı ödemeden mekândan ayrılmaya çalıştığı öne sürüldü.

Çalışanlar tarafından yakalanan kadın, hesabı ödeyecek parasının olmadığını söyledi. Bunun üzerine polise teslim edilmek yerine saçlarının kesilmesi karşılığında borcunun kapatılması konusunda anlaşmaya vardığı iddia edildi. Görüntülerde kadının, saçlarının kesilmesine ilişkin bir “saç satın alma sözleşmesi” imzaladığı görüldü. Ardından bir bar çalışanı, elektrikli tıraş makinesiyle kadının omuzlarına kadar uzanan saçlarını tamamen kazırken saçların bağışlanacağını öne sürdü.

“HUKUKA AYKIRI”

Olayın görüntülerinin yayılmasının ardından Tayland’daki Be One Foundation’ın kurucusu Chalida “Ton Or” Phalamat, bar yönetiminin “fazla ileri gittiğini” söyledi. Chalida, işletme yöneticisinin öfke ve fevrilikle hareket ettiğini kabul ederek özür dilediğini ve kadının ailesiyle tazminat konusunda görüşeceklerini belirtti.

Chalida, baskı altında imzalanan bir saç satın alma sözleşmesinin geçersiz olabileceğini ve kişinin saçlarının zorla kazınmasının saldırı, zorlama veya hukuka aykırı alıkoyma kapsamında değerlendirilebileceğini ifade etti. Tayland Sosyal Kalkınma ve İnsan Güvenliği Bakanlığı'ndan olayın araştırılmasını isteyen Chalida, işletmelere sorunları “hukuk yerine kalabalığın gücüyle” çözmeme çağrısında bulundu.

BENZER BİR VAKA YAŞANMIŞTI

Olay, Bangkok’ta daha önce yaşanan benzer bir vakayı da yeniden gündeme getirdi. Mayıs ayında Abdulloh, diğer adıyla “Madam Loh” isimli bir kişi, İslami ayetlerle alay ettiği gerekçesiyle bir grubun tepkisiyle karşılaşmış ve yaklaşık üç saat süren gerginliğin ardından saçlarını kazıtmak zorunda kalmıştı. Polis müdahalesiyle güvenliği sağlanan Abdulloh, özür dileyerek polis merkezine götürülmüştü.