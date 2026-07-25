Herkesin dalga geçtiği "Ağaç Adam" tek mal varlığını satıp 10 milyon fidan dikti

Hindistan'ın Telangana eyaletinde 'Ağaç Ramaiah' olarak tanınan Daripalli Ramaiah, 60 yılı aşkın sürede tek başına 10 milyondan fazla fidan dikti. Yoksulluğuna rağmen toprağını satıp doğaya adayan Ramaiah, 87 yaşında arkasında devasa bir yeşil miras bırakarak hayata veda etti.

TEK MAL VARLIĞINI ORMANLAR İÇİN SATTI

Hindistan'ın Telangana eyaletindeki Khammam bölgesinde yaşayan Daripalli Ramaiah, ömrünü kurak arazileri yeşillendirmeye adadı. Çocukken annesinden aldığı ilhamla yola çıkan Ramaiah, 60 yılı aşkın süre boyunca bisikletiyle yolları gezerek 10 milyondan fazla fidanı toprakla buluşturdu. Yoksulluk içinde yaşamasına rağmen elindeki tek mal varlığı olan 3 dönümlük arazisini satan çevre sevdalısı, elde ettiği tüm parayı fidan ve tohum almaya harcadı.

Köylülerin başlangıçta alay ederek "zararsız bir kaçık" olarak gördüğü Ramaiah, azmiyle tüm bölgenin kaderini değiştirdi. Khammam ile Palleguda köprüsü arasındaki 4 kilometrelik hat başta olmak üzere, kurak koridorları devasa yeşil alanlara dönüştürdü.

KENDİNİ DOĞAYA ADADI

Çevresindekilerin eleştirilerine kulak asmayan ve yeşil yakalığı ile simgeleşen Ramaiah, doğaya olan inancını şu sözlerle dile getiriyordu:

"Ağaçları kesip sonra bir taşın önünde diz çöküp dua edenlere inanmıyorum."

Geçirdiği bir kaza sonrası hareketsiz kaldığı dönemde bile boş durmayan doğa savaşçısı, taşlara çivi ve çekiçle ağaç figürleri kazıyarak mücadelesini sürdürdü. Eşinin de büyük desteğiyle tohumları hazırlayan Ramaiah, çocukların doğa sevgisiyle büyümesi gerektiğini her fırsatta vurguladı.

DEVLETİN EN YÜKSEK SİVİL NİŞANINI ALDI

Yıllar süren emeğin ardından hikayesi okul kitaplarına giren ve toplumun büyük saygısını kazanan Ramaiah, 2017 yılında Hindistan'ın en yüksek sivil ödüllerinden biri olan Padma Shri nişanına layık görüldü.

Ağaçlandırma bilincinin çocuklukta başlaması gerektiğine dikkat çeken Ramaiah, mücadelesini şu sözlerle özetliyordu:

"Bir çocuğa meyve vermek yerine ona bir fidan verin. Çocuk o fidana ağaç olana kadar baksın ki doğayı sevmeyi öğrensin ve sonsuza dek meyve toplasın. Bugünün çocukları yarının yurttaşları, bugünün fidanları ise yarının ağaçlarıdır."

Milyonlarca ağacı ülkesine miras bırakan "Ağaç Ramaiah", 12 Nisan 2025 tarihinde 87 yaşında yaşamını yitirdi.