Her yıl yeniden başvuru tarih oluyor! Bu şartları karşılayanlara 5 yıllık vize masada

Türk vatandaşlarının Schengen vizesi başvurularında uzun süredir yaşadığı ret kararları ve kısa süreli vize verilmesi nedeniyle ortaya çıkan yoğun başvuru trafiğini azaltmaya yönelik yeni bir sistem üzerinde çalışılıyor. Türkiye ile Avrupa Birliği arasında yürütülen hazırlık kapsamında, belirli kriterleri karşılayan başvuru sahiplerine uzun süreli Schengen vizesi verilmesini öngören bir model masada.

NTV Brüksel Temsilcisi Güldener Sonumut'un aktardığı bilgilere göre, hazırlanan taslakta "güvenilir kişi" olarak tanımlanacak başvuru sahiplerine ilk aşamada iki yıl geçerli Schengen vizesi verilmesi, daha sonraki süreçte ise bu sürenin beş yıla kadar uzatılması planlanıyor. Söz konusu uygulamanın hayata geçirilebilmesi için teknik çalışmaların hafta içinde başlayacağı belirtildi.

"GÜVENİLİR KİŞİ" FORMÜLÜ

Yeni sistem kapsamında hangi kişilerin "güvenilir" statüsünde değerlendirileceğine ilişkin kriterler henüz netleşmedi. Ancak ilk değerlendirmelerde, borsada işlem gören şirketlerin sahipleri, İstanbul, Ankara ve İzmir sanayi odalarına kayıtlı iş insanları ile Avrupa'da araştırma yürüten uzmanlar, akademisyenler ve öğrencilerin kapsama alınabileceği ifade edildi.

VİZE MALİYETİ AZALACAK

Mevcut uygulamada birçok Türk vatandaşı kısa süreli Schengen vizesi aldığı için aynı yıl içerisinde iki hatta üç kez yeniden başvuru yapmak zorunda kalıyor. Bu durum hem başvuru sahiplerine ek maliyet ve zaman kaybı yaşatıyor hem de Avrupa ülkelerinin konsolosluklarında ciddi iş yükü oluşturuyor.

Üzerinde çalışılan yeni modelle birlikte, uzun süreli vize kullanımının yaygınlaştırılması sayesinde hem başvuru süreçlerinin kolaylaştırılması hem de konsoloslukların üzerindeki yoğunluğun azaltılması hedeflendiğ. Düzenlemenin hayata geçirilmesi halinde uzun vadede yaklaşık 200 bin ila 400 bin Schengen vizesi başvurusunun yapılmasına gerek kalmayabileceği ifade edildi.