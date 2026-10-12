Her şey iki saatte değişti! Nepal’de sel evleri ve köprüleri yuttu

Nepal’in kuzeyindeki dağlık bölgede meydana gelen ani sel, yerleşim yerlerinde büyük hasara yol açtı. Gorkha bölgesinden geçen Budhi Gandaki Nehri’nin taşmasıyla evler, köprüler ve altyapı tesisleri sulara kapılırken, nehir çevresindeki köylerde yaşayanlar güvenli bölgelere kaçmak zorunda kaldı.

EVLER SEL SULARINA KAPILDI

Nepal’in yerel basınında yer alan bilgilere göre, 11 Ekim Pazar günü meydana gelen selin, nehir yatağını kapatan bir heyelanın ardından oluştuğu değerlendiriliyor. Chumnubri kırsal belediyesi yakınlarında meydana gelen heyelanın nehrin akışını geçici olarak engellediği, ardından biriken suyun önündeki engeli aşarak aşağı kesimlere doğru ilerlediği bildirildi.

Selin etkisiyle bazı yerleşim yerlerindeki evler ve köprüler yıkılırken elektrik ve iletişim altyapısı da zarar gördü. Bazı bölgelerde 35 ila 40 evin sel sularına kapıldığı belirtildi.

BEŞ KİŞİDEN HABER ALINAMIYOR

Afetin ardından iki kadın ve üç erkek olmak üzere beş kişiye ulaşılamadığı bildirildi. Kayıpları bulmak için arama-kurtarma çalışmaları sürerken, Nepal ordusu bölgeye helikopterler ve kara ekipleri gönderdi.

Aralarında dokuz yabancı ülke vatandaşının da bulunduğu toplam 95 kişi kurtarılarak daha güvenli bölgelere götürüldü. Ekipler, ulaşımın mümkün olduğu noktalara kara yoluyla yardım malzemesi taşırken, dağlık kesimlerde mahsur kalanlara helikopterlerle gıda, ilaç ve diğer temel ihtiyaçları ulaştırıyor.

BAZI BÖLGELERE YALNIZCA HAVADAN ULAŞILABİLİYOR

Selin yıktığı köprüler ve zarar verdiği yollar, bölgedeki ulaşımı ciddi biçimde aksattı. Bazı yerleşim yerlerinin dış dünyayla bağlantısı kesilirken, kurtarma ekiplerinin bu bölgelere ulaşmak için hava desteğinden yararlandığı bildirildi.

Afet yalnızca konutları değil, enerji yatırımlarını da etkiledi. Budhi Gandaki Nehri çevresinde yapımı süren hidroelektrik projesinin şantiyesi zarar gördü; inşaat ekipmanlarının bir bölümü sel sularıyla sürüklendi. Köprüler, elektrik hatları ve iletişim altyapısında meydana gelen hasarın boyutu ise değerlendirilmeye devam ediyor.

NEHİRDEKİ ANİ YÜKSELİŞ ENDİŞEYİ ARTIRDI

Yetkililerin bildirdiği hızlı su yükselişi, selin yıkıcı etkisini gözler önüne serdi. Bölgedeki taşkının ardından nehir kıyısında yaşayanlara daha yüksek ve güvenli alanlara geçmeleri yönünde uyarılar yapıldı. Yetkililer, Gorkha'nın yanı sıra nehrin aşağı kesimlerindeki Tanahun, Chitwan ve Doğu ile Batı Nawalparasi bölgelerinde de tedbir alınmasını istedi.

AĞUSTOS AYINDA DA SEL FELAKETİ YAŞANMIŞTI

Nepal, bu felaketin yanı sıra ağustos ayında ülkenin Nepal-Çin sınırı yakınlarında meydana gelen ve 1.400'den fazla kişinin hayatını kaybettiği yıkıcı selin sonuçlarıyla da mücadele ediyor. Yeni taşkın, özellikle dağlık bölgelerdeki yerleşimlerin sel ve heyelanlara karşı ne kadar savunmasız olduğunu bir kez daha ortaya koydu.