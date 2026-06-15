Hem derslerde hem sahada zirve! Dünya Kupası’nın Faslı yıldızı Brezilya maçına damga vurdu

2026 FIFA Dünya Kupası C Grubu’nda Brezilya ile Fas arasında oynanan ve 1-1 sona eren karşılaşma, skordan çok tek bir ismi gündeme taşıdı: Ayyoub Bouaddi.

Fas’ın 18 yaşındaki orta sahası, turnuvanın en güçlü kadrolarından birine sahip Brezilya karşısında sergilediği soğukkanlı oyun, kritik pas kesmeleri ve oyun kurulumundaki olağanüstü sezgisiyle maçın en çok konuşulan ismi oldu. Avrupa basınında yer alan değerlendirmelerde genç oyuncu için “oyunu önceden okuyan bir beyin” yorumları yapıldı.

LİSEYİ DERECEYLE TAMAMLADI

Fransa doğumlu, Fas asıllı Bouaddi’nin hikâyesi sahayla sınırlı değil. Genç yıldız, bilimsel alandaki üstün başarısıyla da dikkat çekti. Lise eğitimini Fransa’da en yüksek dereceyle tamamlayan Bouaddi’nin, futbol kariyerine paralel olarak fizik ve matematik eğitimi aldığı belirtildi.

Yakın çevresine göre genç oyuncu, yoğun maç temposuna rağmen akademik çalışmalarını aksatmıyor. Bir röportajında bu dengeyi “zihnimi diri tutuyor” sözleriyle açıklaması, Avrupa basınında geniş yankı buldu.

SİYASETÇİ BABANIN ETKİSİ

Bouaddi’nin aile geçmişi de dikkat çekti. Babası Hassan Bouaddi’nin Fransa’da yerel siyasette görev almış olması, genç oyuncunun disiplinli karakterinin temel kaynaklarından biri olarak gösterildi.

Ayrıca genç futbolcunun, Fransa’daki elit gençlik programları kapsamında katıldığı bir hitabet yarışmasını kazandığı ve erken yaşta güçlü bir iletişim becerisi geliştirdiği de ifade edildi.

FRANSA'YI SEÇMEDİ, FAS'TA TARİH YAZIYOR

Uzun süre Fransa U21 takımında kaptanlık yapan Bouaddi’nin, 2026 Dünya Kupası öncesinde FIFA onayıyla Fas A Milli Takımı’nı tercih etmesi Avrupa’da büyük şaşkınlık yaratmıştı. Fransız futbol çevreleri bu kararı “kaybedilen büyük bir gelecek” olarak yorumladı.

Fas cephesi ise bu hamleyle turnuvanın en büyük kazanımlarından birini elde etti. Genç oyuncunun transfer süreci, Avrupa basınında “sessiz ama stratejik bir milli takım savaşı” olarak değerlendirildi.

DEV KULÜPLER SIRAYA GİRDİ

Turnuvadaki performansıyla vitrine çıkan Bouaddi, şimdiden Avrupa devlerinin radarına girdi. İngiliz basınına göre Arsenal ve Liverpool, genç yıldızı yakından takip ediyor. Lille’in ise oyuncu için gelecek tekliflere hazırlık yaptığı iddia edildi.