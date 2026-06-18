Hedef alınmıştı, yeniden ayağa kalktı! İran'daki tesislerin yüzde 89'u yeniden devrede

ABD ve İsrail'in düzenlediği saldırılarda zarar gören İran'ın petrokimya altyapısında yeniden üretime dönüş süreci önemli ölçüde ilerledi. İran Körfez Petrokimya Endüstri Grubu (PGPIC) tarafından yapılan açıklamaya göre, saldırılar nedeniyle faaliyetleri duran tesislerin büyük bölümü yeniden devreye alındı.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'nın (ISNA) aktardığı bilgilere göre, Bilim, Araştırma ve Teknoloji Başkan Yardımcılığı ile PGPIC arasında savaş sırasında hasar gören tesislerin yeniden inşası ve modernizasyonunu kapsayan iş birliği protokolü imzalandı. İmza töreninde konuşan PGPIC Genel Müdürü Muhammed Şeriatmedari, saldırıların ülkenin kritik sanayi altyapılarını hedef aldığını ancak üretimin tamamen durmasının önüne geçildiğini söyledi.

ONARIM ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Şeriatmedari, saldırılar sonrasında üretim dışı kalan tesislerin yüzde 89'unun yeniden faaliyete geçtiğini belirterek, bazı petrokimya tesislerinin kapasite sınırlarının üzerinde üretim gerçekleştirdiğini ifade etti. Henüz tam kapasiteye ulaşamayan tesislerde ise çalışmaların aralıksız sürdüğünü kaydetti.

Yeniden yapılanma sürecinin yalnızca fiziksel hasarın giderilmesinden ibaret olmadığını vurgulayan Şeriatmedari, yeni dönemde üretim altyapısının daha dayanıklı hale getirilmesinin hedeflendiğini söyledi. Bu kapsamda tesislerin yeniden tasarlanacağını, teknolojik kabiliyetlerin artırılacağını ve olası krizlere karşı direncin güçlendirileceğini belirtti.

DIŞA BAĞIMLILIK AZALACAK

İranlı yetkili ayrıca, petrokimya sektöründe kullanılan kritik ekipman ve teknolojilerde dışa bağımlılığın azaltılmasının da öncelikli hedefler arasında bulunduğunu dile getirdi. İmzalanan protokolün yeniden inşa çalışmalarını hızlandıracağını ifade eden Şeriatmedari, söz konusu iş birliğinin teknoloji seviyesinin yükseltilmesine ve üretimin kesintisiz şekilde sürdürülmesine önemli katkı sağlayacağını söyledi.

Saldırıların ardından başlatılan toparlanma süreciyle birlikte İran, petrokimya sektöründeki üretim kapasitesini yeniden güçlendirmeyi ve gelecekte benzer tehditlere karşı daha dirençli bir sanayi altyapısı oluşturmayı amaçlıyor.