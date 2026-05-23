Hawaii'de korkutan anlar! ABD 6 şiddetinde sallandı
ABD'nin Hawaii eyaletinde 6 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Hawaii eyaletinde 6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
Deprem, Honaunau-Napoopoo bölgesinin 13 kilometre güneyinde meydana geldi.
Yapılan açıklamada, 6 büyüklüğündeki depremin yaklaşık 23 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.
Depreme ilişkin henüz can ya da mal kaybı olup olmadığı bildirilmedi.
Kaynak: AA
