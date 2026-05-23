ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Hawaii eyaletinde 6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Deprem, Honaunau-Napoopoo bölgesinin 13 kilometre güneyinde meydana geldi.

Yapılan açıklamada, 6 büyüklüğündeki depremin yaklaşık 23 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

Depreme ilişkin henüz can ya da mal kaybı olup olmadığı bildirilmedi.

