Havalimanında dehşet! Piste girdi, uçak çarptı: O anlar kameralarda

Denver Uluslararası Havalimanı’nda korku filmlerini aratmayan bir facia meydana geldi. Çitleri aşarak piste giren kişiye uçak çarptı. Dehşet anları anbean kameralara yansıdı.

ABD'nin Colorado eyaletinde bulunan Denver Uluslararası Havalimanı’nda dehşet yaşandı.

Denver Uluslararası Havalimanı’nın 17L pistine 8 Mayıs Cuma gecesi bir kişi girdi.

Güvenlik çitini aşarak piste giren kişinin Michael Mott isimli bir şahıs olduğu tespit edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Michael Mott'a piste girdikten sadece 2 dakika sonra yüksek hızdaki FRONTİER Airlines’a ait Airbus A321 tipi uçak çarptı.

Havalanında yer alan termal görüntülerde kişinin uçağa doğru sakin adımlarla yürüdüğü net şekilde tespit edildi. Mott uçak çarpması sonucu hayatını kaybetti.

YARALI YOLCULAR VAR

Çarpmanın ardından uçağın motorunda da yangın çıktı. Pilotlar kalkışı iptal etti.

Uçakta bulunan 12 yolcu da çarpmanın etkisiyle hafif yaralandı. ABD'li yetkililer kazaya ilişkin soruşturma başlattı.

Olay yeri incceleme ekiplerinin hazırladığı raporda Michael Mott’un aprona kaçak yolla girdiği belirtildi.

Yetkililer, Michael Mott'un çok sayıda sabıkası olduğunu aktardı. (DHA)

