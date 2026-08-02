Havalimanı'nda 20 yolcu birbirine girdi: Yumruklar havada uçuştu
Almanya'nın Nürnberg Albrecht Dürer Havalimanı'nda uçuş öncesi sıra bekleyen iki grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Yaklaşık 20 kişinin karıştığı olayda bir yolcu yumrukla darbedilirken polis müdahalesinin ardından 11 yolcu uçağa alınmadı.
Nürnberg Albrecht Dürer Havalimanı'nda check-in kontuarlarının bulunduğu bölümde, uçuş öncesi bekleme sırasında iki grup arasında yer tartışması yaşandı.
SIRA TARTIŞMASI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ
Alman polisinin aktardığına göre, yaklaşık 20 kişinin dahil olduğu iki grup arasında sıradaki yer nedeniyle çıkan sözlü tartışma kısa sürede büyüdü. Olay sırasında 29 yaşındaki bir erkek yolcu, 43 yaşındaki başka bir yolcuya yumrukla saldırdı. Bunun üzerine iki grup arasında fiziksel arbede yaşandı.
YARALI YOK, SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Olay yerine sağlık ekipleri sevk edilirken, herhangi bir yolcunun hastaneye kaldırılmasına gerek duyulmadı. Polis ekipleri kavgaya karışan kişilerin kimlik bilgilerini tespit ederek güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.
11 YOLCU UÇAĞA ALINMADI
Yaşanan gerginliğin ardından havayolu şirketi ve güvenlik birimleri tarafından 11 yolcunun uçuşu iptal edildi. Söz konusu yolcuların planlanan seyahatlerine devam etmesine izin verilmedi.
TÜRK VATANDAŞI İDDİASI DOĞRULANMADI
Kavgayı başlatan iki kişinin Türk vatandaşı olduğu öne sürüldü ancak bu bilgi Nürnberg Havalimanı Sınır Polisi tarafından doğrulanmadı. Yetkililer, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini ve karışan kişilerin kimlikleri ile milliyetlerine ilişkin resmi bir açıklama yapılmadığını bildirdi. Polis, yaşanan arbede ile ilgili detaylı incelemelerin sürdüğünü duyurdu.
(ANKA)