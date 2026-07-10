Havadan su ürettiler: Gece nemi emip gündüz su veriyor

Stanford Üniversitesi’nden bilim insanları, güneş ısısını kullanarak havadaki nemi içme suyuna dönüştürebilen yeni bir su jeli (hidrojel) teknolojisi geliştirdi.

Özellikle kurak bölgelerde ve altyapısı bulunmayan kırsal alanlarda temiz suya erişim sağlamayı hedefleyen bu sistem, benzer tasarımların aksine 8 aydan fazla bozulmadan çalışabiliyor.

Dünyada her 4 kişiden 1'inin güvenli içme suyuna erişemediği günümüzde, bu şebekeden bağımsız çalışan teknoloji çevre dostu bir alternatif sunuyor.

ATACAMA ÇÖLÜ'NDEKİ BAŞARISIZLIKTAN ÇÖZÜME

Stanford Doerr Sürdürülebilirlik Okulu'ndan Yrd. Doç. Dr. Carlos Diaz-Marin, lisansüstü öğrencisi Garin Gross ve MIT'den Chad Wilson liderliğindeki araştırma ekibi, 2025 yılında benzer bir sistemi dünyanın en kurak yerlerinden biri olan Şili'deki Atacama Çölü'nde test etmişti. Cihaz su toplamayı başarsa da jelin temas ettiği metal kasa nedeniyle kimyasal reaksiyona girdiği, hızla eriyerek jöleye dönüştüğü ve kalitesini kaybettiği görüldü.

Eski sistemde kullanılan hidrojeller yaklaşık 30 döngüde bozuluyor, yapıdaki tuz veya polimerler suya karışarak suyu içilemez hale getiriyordu. Son 4 yıldır laboratuvarda bu bozulma nedenlerini inceleyen araştırmacılar, metal destekleri korozyon önleyici özel bir maddeyle kaplayarak metal iyonlarının jeli bozmasını engelledi. Bu sayede yeni jelin kullanım ömrü uzatıldı ve kararlı kaldığı su toplama döngüsü sayısı 190'ın üzerine çıkarıldı.

GECELERİ NEMİ EMİYOR, GÜNDÜZ SU VERİYOR

Bebek bezlerinde kullanılan poliakrilamid polimeri ile süper emici lityum klorür tuzunun birleşiminden oluşan hidrojel, oldukça basit ama etkili bir mekanizmayla çalışıyor.

Sistem, geceleri soğuk havada atmosferdeki nemi emerek hapsediyor. Jel, kendi ağırlığının 2 ila 4 katı kadar su tutma kapasitesine sahip. Gündüz hava ısındığında ve güneş ışığı panele vurduğunda, jelin sıcaklığı ekstrem koşullarda 75 dereceye kadar çıkıyor ve emilen su buhar olarak salınıyor. Bu buhar daha sonra yoğunlaştırılarak sıvı içme suyu olarak toplanıyor.

Araştırmanın ortaklarından Chad Wilson, yeni sistemle ilgili olarak, "Bu yeni hidrojeller son derece heyecan verici çünkü bize gerçekten ekstrem koşullarda içilebilir su üretme yolu sunuyorlar" ifadelerini kullandı.

HEDEF LİTRE BAŞINA 1 SENT MALİYET

7 Mayıs 2026 tarihinde Nature Communications dergisinde yayımlanan çalışmaya göre, banyo havlusu büyüklüğündeki mevcut panel tasarımıyla günde 2 litre su üretilebiliyor. Proje lideri Diaz-Marin'in hedefi ise bu miktarı günde 5 litreye çıkarmak.

Teknolojinin en büyük avantajlarından biri de ekonomik olması. Araştırmacılar, yeni yöntemle litre başına yaklaşık 1 sent gibi çok düşük bir maliyetle su üretilebileceğini öngörüyor. Bu rakam, şişe su maliyetinin yüzde 1'ine denk gelirken, ABD'deki musluk suyu tarifesinin ise yaklaşık 10 katı bir fiyata işaret ediyor.

Teknolojinin sadece kırsal alanlar için değil, büyük sanayi kolları için de kurtarıcı olabileceğini belirten Diaz-Marin şunları söyledi:

"Suya erişimi olmayan ya da su temin etmek için yılda yüzlerce saat yürümek zorunda kalan pek çok insan var. Ayrıca yarı iletken üretimi ve veri merkezleri gibi su sistemleri üzerinde daha da fazla baskı oluşturan çok su yoğun endüstriler de mevcut. Bunun potansiyel olarak ek su kaynakları sağlamanın bir yolu olabileceğine inanıyoruz."

Geliştirilen teknoloji henüz toplulukların doğrudan kullanımına hazır olmasa da Stanford ekibi verimliliği artırmak ve seri üretime geçmek için çalışmalarını sürdürüyor. Diaz-Marin, bu teknolojiyi yakın zamanda bir girişim veya lisanslama yoluyla dünyaya aktarmayı planladıklarını ve sistemin musluk suyuyla bile rekabet edebilecek bir yola girdiğini belirtiyor.