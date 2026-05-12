Hastanede ciddi ihmal! 12 sağlık çalışanı hantavirüs riski nedeniyle karantinaya alındı

Hollanda’nın Nijmegen kentindeki Radboud Üniversitesi Tıp Merkezi (Radboudumc), MV Hondius kruvaziyer gemisinden tahliye edilen bir hastaya ait biyolojik örneklerin incelenmesi sırasında ciddi bir prosedür ihlali yaşandığını doğruladı.

Hastane yönetiminin yaptığı açıklamaya göre, kan ve idrar örneklerinin alımı sırasında, yüksek riskli bulaşıcı hastalıklar için zorunlu olan güvenlik protokollerinin eksiksiz uygulanmadığı tespit edildi. Bu durum, görevli sağlık personelinin potansiyel enfeksiyon riski taşıyan materyallere doğrudan maruz kalmasına yol açtı.

"RİSK DÜŞÜK" AÇIKLAMASI

Olayın yalnızca örnekleme süreciyle sınırlı kalmadığı, hastaya ait atıkların bertaraf edilmesi aşamasında da benzer güvenlik açıklarının yaşandığı bildirildi. Gelişmeler üzerine hastanede görev yapan 12 sağlık çalışanı tedbir amaçlı karantinaya alındı ve 6 haftalık gözlem sürecine başlandı.

Yetkililer, mevcut bulgular ışığında riskin düşük olduğunu vurgulasa da olay, hastanelerdeki biyogüvenlik uygulamalarına ilişkin ciddi soru işaretleri doğurdu.

HASTANE YÖNETİMİ ÖZÜR DİLEDİ

Radboudumc yönetimi, yaşanan aksaklık için kamuoyundan özür dilerken, olayın tüm yönleriyle bağımsız bir incelemeye tabi tutulacağını açıkladı. Hastane yönetim kurulu başkanı Bertine Lahuis, “Bu tür bir ihmal kabul edilemez. Süreci tüm detaylarıyla analiz ederek benzer hataların tekrarını önleyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Öte yandan MV Hondius kruvaziyerinde başlayan salgın krizi, uluslararası tahliye operasyonlarını da beraberinde getirdi. Gemiden tahliye edilen son yolcu grubunun Hollanda’ya ulaştığı, yolcuların sağlık kontrolünden geçirilerek karantina sürecine alındığı bildirildi.

Yetkililer, hantavirüsün insandan insana bulaşma ihtimalinin düşük olduğunu belirtse de gemideki vakaların seyri küresel sağlık otoriteleri tarafından yakından izleniyor.