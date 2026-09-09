Harry İngiltere'ye ayak bastı, William'ın korktuğu senaryo ortaya çıktı!

İngiliz kraliyet ailesinde Prens Harry ile ağabeyi Prens William arasındaki yıllardır süren gerilim, Harry ve Meghan Markle'ın İngiltere'ye dönüşüyle yeniden gündemin merkezine oturdu.

Kraliyet kaynaklarına göre William'ın temel endişesi Harry'nin yıllarca sarayın içinde görev yapmış olması nedeniyle kurumda hâlâ kendisine yakın isimlerin bulunması. William'ın bu nedenle aile içinde kimin hangi bilgilere sahip olduğu konusunda son derece temkinli davrandığı öne sürüldü.

"GİZLİ BİLGİLERE ULAŞABİLİR"

Harry'nin kraliyet kurumundan ayrılmasının üzerinden yıllar geçmesine rağmen saray çevresindeki bazı eski bağlantılarını koruduğu belirtildi. Hem William hem de Harry ile geçmişte çalışmış kişilerin hâlâ kurum içerisinde bulunması, sarayda iki kardeş arasında kesin bir taraf ayrımı yapılmasını da zorlaştırıyor. William'ın özellikle aile içinde yapılan özel görüşmelerin veya hassas bilgilerin zaman içerisinde Harry'ye ulaşabileceğinden kaygı duyduğu iddia edildi.

HARRY'NİN DÖNÜŞÜ ESKİ YARALARI AÇTI

Harry ve Meghan, 2020'de kraliyet ailesinin çalışan üyeleri olarak görevlerinden ayrılarak mali açıdan bağımsız bir hayat kurmak amacıyla Kuzey Amerika'ya taşınmıştı. Ancak çiftin sonraki yıllarda yaptığı açıklamalar ve projeler, kraliyet ailesiyle ilişkilerindeki çatlağı daha da derinleştirdi.

Çiftin Oprah Winfrey ile gerçekleştirdiği ses getiren röportajın yanı sıra Netflix için hazırlanan “Harry & Meghan” yapımı ve Harry'nin “Spare” adlı anı kitabı, aile içindeki anlaşmazlıkları kamuoyunun önüne taşıdı. Harry özellikle kitabında William ile yaşadığı kişisel sorunlara ve iki kardeş arasındaki gerilime geniş yer verdi.

Şimdi ise Harry ve Meghan'ın İngiltere'ye dönmesi, geçmişte yaşanan bu hesaplaşmaların ardından kardeşler arasındaki güven sorununun yeniden alevlenmesine neden oldu.

HARRY'NİN KAMU FAALİYETLERİ WILLIAM'I RAHATSIZ EDİYOR

William'ın Harry'yle ilgili rahatsızlığının yalnızca saray içerisindeki bağlantılarla sınırlı olmadığı da ileri sürüldü. Kraliyet kaynaklarına göre Galler Prensi, resmi görevlerinden ayrılan kardeşinin yüksek profilli ziyaretler gerçekleştirmesinden ve yürüttüğü çalışmalarla kraliyet ailesini temsil eden bir figür görüntüsü vermesinden hoşnut değil.

Harry ise kraliyet görevlerinden ayrılmasının kamu hizmeti anlayışından vazgeçtiği anlamına gelmediğini savunuyor. Daha önce yaptığı açıklamalarda kendisini hâlâ kraliyet ailesinin bir parçası olarak gördüğünü ve kamu hizmetini sürdürdüğünü ifade eden Harry, prens kimliğinin de görevlerinden ayrılmasıyla ortadan kalkmadığı görüşünde.

William'ın yaklaşımı ise bundan farklı. Galler Prensi'ne göre Kral III. Charles'ın oğlu olmak ile monarşiyi resmi olarak temsil eden “çalışan” bir kraliyet üyesi olmak aynı şey değil. Bu nedenle William'ın, Harry'nin gerçekleştirdiği yüksek profilli faaliyetlerin kraliyet ailesinin resmi çalışmalarıyla karıştırılmasını istemediği öne sürüldü.

"GÖREVLERİNE DÖNMEYECEKLER"

Harry ve Meghan'ın İngiltere'ye dönüşü, çiftin yeniden kraliyet görevleri üstlenip üstlenmeyeceği tartışmasını da beraberinde getirdi. Ancak saraydan yapılan açıklamalara göre çiftin çalışan kraliyet üyeleri arasına dönmesi söz konusu değil.

Harry ve Meghan'ın “Majesteleri” unvanlarını kullanamayacağı, kraliyet görevlerinden bağımsız şekilde özel vatandaşlar olarak ticari ve hayırsever faaliyetlerini sürdürecekleri belirtildi.

PRENSES DAHA UZLAŞMACI

Bu tablo içerisinde Galler Prensesi Kate Middleton'ın ise William'a kıyasla daha uzlaşmacı bir tutum sergilediği iddia edildi. Kraliyet kaynakları, Middleton'ın William'ı Harry ile yaşadığı sorunların ailenin diğer üyeleriyle ilişkilerini de etkilememesi konusunda teşvik ettiğini aktardı.

Böylece Harry ve Meghan'ın İngiltere'ye dönüşü, Kral Charles ile Harry arasındaki ilişkilerin yeniden toparlanabileceği yönündeki beklentileri artırırken, William ile Harry arasındaki yıllardır çözülemeyen güven sorununu da yeniden kraliyet gündeminin en sıcak başlıklarından biri haline getirmiş görünüyor.