Hareket halindeki araçta firar! 14 tutuklu bir anda kayıplara karıştı

Pakistan’ın başkenti İslamabad yakınlarındaki Rawalpindi bölgesinde, Kahuta çevresinde gerçekleşen cezaevi nakli sırasında dikkat çekici bir kaçış olayı yaşandı. Adiala Hapishanesi’ne götürülmek üzere mahkeme işlemleri tamamlanan bir grup tutuklu, güvenlik önlemlerine rağmen sevk sırasında firar etti.

İddialara göre, hareket halindeki nakil aracı Kahuta’nın yarı kırsal bir güzergâhından geçtiği sırada içerideki tutuklular kilit sistemine müdahale ederek kapı mekanizmasını devre dışı bıraktı. Trafiğin yavaşladığı ve bölgedeki güvenlik desteğinin zayıfladığı bir anda fırsatı değerlendiren 14 kişi, aracın kapılarını açarak farklı yönlere doğru kaçtı.

OPERASYON BAŞLATILDI

Olayın ardından araçtaki güvenlik personeli durumu kontrol altına almaya çalışsa da firarilerin kısa sürede çevreye dağıldığı bildirildi. Kaçışın ardından Rawalpindi ve İslamabad genelinde geniş kapsamlı bir operasyon başlatıldı. Şehir giriş-çıkışlarında kontrol noktaları kuruldu, şüpheli adresler tek tek incelenmeye alındı.

Güvenlik birimlerinin yanı sıra istihbarat ve terörle mücadele ekipleri de sürece dahil edilerek firarilerin olası saklanma alanlarına yönelik çalışmalar yoğunlaştırıldı. İlk değerlendirmelerde, kaçan kişilerin daha önce hırsızlık ve soygun gibi suçlarla bağlantılı olduğu ancak dosyalarının daha geniş suç ağlarıyla ilişkili olup olmadığının da araştırıldığı belirtildi.

BULANLARA ÖDÜL VERİLECEK

Yaşanan olay, ülkede cezaevi nakil sisteminin güvenliği konusunda yeni bir tartışma başlatırken, yetkililer olayda ihmali bulunan personelin belirlenmesi için kapsamlı bir soruşturma sürecinin başlatıldığını açıkladı.

Bölge halkında tedirginlik yaratan firarın ardından güvenlik güçleri, kaçakların yerini bildirenlere ödül verileceğini de duyurdu.