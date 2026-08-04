Hamas'tan Gazze anlaşması açıklaması: İkinci aşama için hazırız

Hamas'ın Telegram hesabından yapılan açıklamada, hareketin üst düzey bir yetkilisi, Filistinli gruplarla birlikte ikinci aşamanın hayata geçirilmesi konusunda üzerinde anlaşmaya varılan hususlara sadık kalındığını vurguladı. Yetkili, "Nickolay Mladenov ve arabulucu kardeşlerimizden, üzerinde mutabakata varılan hususlara ilişkin açık ve resmi bir yanıt bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

BARİŞ KURULU'NDAN ŞARTLI ÇEKİLME PLANI

Açıklama, Barış Kurulu'nun İsrail'in Gazze'den tamamen çekilmesini ağır ve hafif silahların teslim edilmesi şartına bağlamasının ardından geldi. Kurulun 31 Temmuz'da yayımladığı belgenin 8. maddesinde, ağır silahların, askeri üretim tesislerinin ve tünellerin tasfiye sürecinin Şarm eş-Şeyh Protokolü kapsamındaki yükümlülüklerin tamamlanması, Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi'nin göreve başlaması ve Uluslararası İstikrar Gücü'nün konuşlandırılmasının ardından başlayacağı belirtildi. 9. maddede ise Gazze'deki bireysel silahların ilgili Filistin yasalarına tabi olacağı ifade edildi.

MLADENOV VE TRUMP'TAN AÇIKLAMALAR

Gazze Barış Kurulu Yüksek Temsilcisi Mladenov, daha önce Hamas'ın ikinci aşamanın uygulanmasına yönelik ayrıntılı bir yol haritasını kabul ettiğini duyurmuştu. ABD Başkanı Donald Trump da Barış Kurulu'nun Hamas ve Gazze'deki diğer silahlı gruplarla silahların bırakılması konusunda anlaşmaya vardığını açıklamıştı. Hamas ise Filistinli gruplarla birlikte müzakere sürecine ve arabulucuların ikinci aşamanın tamamlanmasına yönelik önerilerine olumlu yaklaştığını bildirmiş, İsrail'in saldırılarını durdurması ve takvim oluşturulmasının temel şart olduğunu, ikinci aşamanın uygulanmasının da İsrail'in ilk aşamadaki yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirmesine bağlı olduğunu vurgulamıştı.

İLK AŞAMA 10 EKİM 2025'TE YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİ

Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasının ilk aşaması 10 Ekim 2025'te yürürlüğe girmişti. Ateşkes, esir takası ve insani yardımların artırılmasını öngören anlaşmaya rağmen İsrail'in saldırıları ve yardım girişine yönelik kısıtlamaları sürmüştü. Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi de Gazze Şeridi'nin yönetimini devralmak için kurumsal ve operasyonel hazırlıklarını tamamladığını açıklamıştı.

(AA)