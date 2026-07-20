Hamas'ın yeni lideri Halil El-Hayya oldu

Hamas, yeni liderini belirledi. Hareketin Siyasi Büro yapılanmasında uzun yıllardır üst düzey görevler üstlenen Halil El-Hayya, örgütün yeni lideri olarak seçildi. Böylece Hamas'ta son iki yılda yaşanan peş peşe lider değişimlerinin ardından yeni bir dönem başladı.

El-Hayya, bugüne kadar özellikle Hamas'ın siyasi faaliyetleri, bölgesel temasları ve uluslararası diplomasi süreçlerinde öne çıkan isimlerden biri olarak biliniyordu. Yeni görevlendirme, örgütün önümüzdeki süreçte dış ilişkiler ve müzakere kanallarına daha fazla önem verebileceği yönünde yorumlandı. Bölge ülkeleriyle yürütülecek temaslar ve uluslararası aktörlerle kurulacak ilişkilerde El-Hayya'nın nasıl bir politika izleyeceği yakından takip ediliyor.

SON İKİ LİDER SUİKASTE UĞRAMIŞTI

Liderlik değişimi, Hamas'ın son dönemde yaşadığı önemli kayıpların ardından gerçekleşti. Hareketin uzun yıllar Siyasi Büro Başkanlığı görevini yürüten İsmail Haniye, 31 Temmuz 2024'te İran'ın başkenti Tahran'da düzenlenen suikastta hayatını kaybetmişti.

Haniye'nin ölümünün ardından örgütün liderliğini Yahya Sinvar devralmıştı. Gazze'deki askeri operasyonların en önemli isimlerinden biri olarak gösterilen Sinvar ise Ekim 2024'te Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'ta İsrail güçleriyle yaşanan çatışmada yaşamını yitirmişti.

Halil El-Hayya'nın liderliğe seçilmesiyle birlikte Hamas'ın hem iç yapılanmasında hem de bölgesel ve uluslararası siyasi çizgisinde nasıl bir yön izleyeceği önümüzdeki dönemin en dikkatle takip edilen başlıklarından biri olacak.