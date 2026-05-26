Hamaney'den Ortadoğu ülkelerine mesaj! "Bu topraklar artık Amerikan üslerinin kalkanı olmayacak"

İran’ın dini lideri Ayetullah Mücteba Hamaney, Kurban Bayramı ve hac ibadetine yönelik yayımladığı mesajda hem dini hem de siyasi içerikli dikkat çekici ifadeler kullandı.

Hamaney, İslam ülkeleri arasında daha güçlü bir dayanışma gerektiğini belirterek, ortak hareket etmenin bölgesel sorunların çözümünde kritik rol oynayacağını savundu. İslam dünyasına yönelik çağrısında, ülkelerin birbirleriyle daha yakın iş birliği kurmasının önemine dikkat çekti.

"ABD'NİN GÜCÜ ZAYIFLADI"

Mesajın siyasi bölümünde ise Ortadoğu’daki güç dengeleri öne çıktı. ABD’nin bölgedeki etkisinin zayıfladığını ileri süren Hamaney, mevcut düzenin eskiye kıyasla hızla değiştiğini ifade etti. Amerikan askeri varlığının artık aynı etkiyi oluşturmadığını savunan açıklamalar, dikkat çekti.

"Kesin olan şey, zamanın geri dönmeyeceği ve bölgedeki uluslar ile toprakların artık Amerikan üslerinin kalkanı olmayacağıdır. Bölgede kötülük için güvenli bir sığınak ve askeri üslerin kurulmasının artık mümkün olmamasının yanı sıra, ABD her geçen gün önceki durumundan uzaklaşıyor" diyen Hamaney bölgedeki siyasi atmosferin geri dönülmez bir değişim sürecine girdiğini öne sürerek, mevcut dengelerin kalıcı olmadığını iddia etti.

İSRAİL VURGUSU DİKKAT ÇEKTİ

İsrail’e ilişkin değerlendirmeleri ise mesajın en çok tartışılan kısmı oldu. Hamaney, İsrail’in geleceğine dair sürecin kritik bir aşamaya yaklaştığını öne sürerek, bölgedeki gelişmelerin uzun vadede büyük değişimlere işaret ettiğini söyledi.