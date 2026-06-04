Hamaney’den İran halkına birlik çağrısı! "Savaşta kaybettiler, içeriyi hedef alıyorlar"

İran’da siyasi ve toplumsal atmosferi yakından ilgilendiren dikkat çekici bir gelişme yaşandı. Bir süredir kamuoyu önüne çıkmayan ve sağlık durumu hakkında çeşitli spekülasyonların dolaştığı Mücteba Hamaney, yeni bir mesaj yayımladı.

Hamaney, mesajında ülkeye yönelik dış baskıların askeri ve siyasi düzlemde sonuç vermediğini savunarak, “başarısızlığın ardından yeni bir stratejiye geçildiğini” ileri sürdü. Bu stratejinin hedefinin ise toplum içinde güvensizlik oluşturmak, moral kaybı yaratmak ve iç ayrışmayı derinleştirmek olduğu ifade edildi. Açıklama, İran’ın kurucu lideri Ruhullah Humeyni’nin ölüm yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen anma törenlerinde kamuoyuna okundu.

TOPLUMSAL DAYANIŞMA MESAJI

Mesajda özellikle toplumsal dayanışmanın korunması gerektiği vurgulanırken, kamuoyunda umutsuzluk ve karamsarlık yaratan söylem ve davranışların doğrudan dış aktörlerin amaçlarına hizmet ettiği uyarısı yapıldı.

Açıklama, İran içinde hem siyasi çevrelerde hem de kamuoyunda dikkatle takip edilirken, Hamaney’in uzun süredir görünmemesi nedeniyle mesajın zamanlaması da ayrıca tartışma konusu oldu.