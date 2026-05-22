Hamaney Trump'a resti çekti: Uranyum ABD'ye teslim edilmeyecek

Suudi Arabistan'ın El-Hadet kanalına konuşan üst düzey bir yetkili, İran'ın nükleer müzakerelerine ilişkin önemli bir açıklamada bulundu. Yetkili, İran lideri Mücteba Hamaney'in zenginleştirilmiş uranyumun ABD'ye verilmesi konusundaki nihai kararını aktardı.

"HAMANEY'İN KARARI URANYUMU VERMEMEK YÖNÜNDE"

Yetkilinin açıklamasına göre, İran'ın üst düzey dini lideri Mücteba Hamaney'in "nihai kararının zenginleştirilmiş uranyumu ABD'ye teslim etmek yönünde olmadığı" ifade edildi. Bu açıklama, İran ile ABD arasında devam eden dolaylı müzakerelerin seyrine ilişkin önemli bir gösterge olarak değerlendiriliyor.

PEZEŞKİYAN: "HİÇBİR GÜCE TESLİM OLMAYACAĞIZ"

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ise yaptığı ayrı bir açıklamada, ülkesinin bağımsızlık ve onur vurgusunu yineledi. Pezeşkiyan, "İran'ın şerefi için her türlü fedakarlığı yapmaya hazır olduklarını ve milletin onuru için şehadetten korkmadıklarını" belirtti.

TRUMP'IN TEPKİSİ BEKLENİYOR

Pezeşkiyan'ın bu sözleri, Hamaney'in uranyum teslimine sıcak bakmadığı yönündeki haberi teyit ettiği şeklinde değerlendirilirken defalarca saldırı tehdidinde bulunmasına karşın, bunları çeşitli gerekçelerle erteleyen ABD Başkanı Donald Trump'ın bu karara tepkisi bekleniyor.