Hamaney için cenaze töreni yapıldı: Kalabalık tabutuna dokunmak için yarıştı

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a yönelik düzenlediği saldırıda hayatını kaybettiği belirtilen İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney için düzenlenecek cenaze törenleri başladı. 4-9 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek törenlerin Tahran, Kum, Necef, Kerbela ve Meşhed kentlerinde yapılacağı açıklandı. Cenaze programının ardından Hamaney'in naaşının Meşhed kentindeki İmam Rıza Türbesi'ne defnedileceği bildirildi.

İLK TÖREN TAHRAN'DA

Cenaze törenlerinin ilk adresi başkent Tahran oldu. Hamaney'in naaşı başkentteki yas salonuna getirilirken, törene katılmak isteyen binlerce kişi sabahın erken saatlerinden itibaren alanda toplandı. Tören sırasında en dikkat çeken görüntülerden biri ise Hamaney'in tabutunun çevresinde yaşandı. Çok sayıda kişinin tabuta dokunabilmek için birbirleriyle yarıştığı ve yoğunluk oluşturduğu görüldü. İran'ın farklı bölgelerinden gelen vatandaşların da katıldığı cenaze programının, önümüzdeki günlerde Kum, Necef, Kerbela ve Meşhed'de devam edeceği belirtildi.

OĞLU KATILAMAYABİLİR

İran lideri Ayetullah Mücteba Hamaney'in Hindistan'daki Temsilcisi Ayetullah Hakim Elahi, oğul Hamaney'in babası Ayetullah Ali Hamaney için düzenlenecek törenlere güvenlik gerekçeleriyle katılamayabileceğini söyledi. Hindistan'ın "Indiatoday" haber sitesine konuşan Hamaney'in Hindistan'daki Temsilcisi Ayetullah Elahi, İsrail'in İran liderlerine yönelik devam eden tehditlerinin, Mücteba Hamaney'in törene katılamamasının nedeni olduğunu belirtti.

Elahi, şu ifadeleri kullandı:

"Geçen hafta İran'daydım ve onunla (Mücteba Hamaney) görüşen bazı arkadaşlarımla görüştüm. Dışarı çıkmak ve insanlarla bir araya gelmek istediğini söylediler ancak güvenlik güçleri güvenliği nedeniyle dışarı çıkmasına onay vermiyor. 'Çok tehlikeli ve ona güvenlik sağlayamayız' dediler. Sanırım dışarı çıkmayacak."