Halk akaryakıt fiyatlarına isyan etti ülke savaş alanına döndü: En az 4 ölü

Kenya'da 15 Mayıs'ta açıklanan yeni tarife ile dizel fiyatları yüzde 23,5, benzin fiyatları ise yüzde 8 arttı. Bu durum kamuoyunda tepkilere yol açtı.

ULAŞIM DURDU, PROTESTOLAR BAŞLADI

Başkent Nairobi başta olmak üzere birçok kentte toplu taşıma sektörü çalışanları greve gitti. Ulaşım büyük ölçüde dururken, protestocular ana yolları kapatarak lastik yaktı. Polis ile göstericiler arasında zaman zaman arbede yaşandı. Güvenlik güçleri kalabalığı dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullandı.

4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kenya İçişleri Kabine Sekreteri Kipchumba Murkomen, gazetecilere yaptığı açıklamada protestolarda 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 30 kişinin yaralandığını belirtti. Murkomen, olaylarda 348 kişinin gözaltına alındığını söyledi.

BAKAN'DAN SİYASİ AKTÖRLERE SUÇLAMA

Murkomen, şiddet olaylarını kınayarak şu ifadeleri kullandı:

"Araçların yakılması protestocularla bağdaştırılamaz, araç yakanlar suçlu olarak nitelendirilmelidir. Bazı siyasetçilerin, terör estirmek, hükümet destekçilerini korkutmak ve farklı siyasi görüşlere sahip insanları fişlemek amacıyla çeteleri organize ettiğine dair açık bir plan görüyoruz."

YAĞMA VE OKULLARDA ÇEVRİM İÇİ EĞİTİM

Kitengela bölgesinde bazı kişiler protestolar sırasında yağma olaylarına karıştı. Bölge genelinde çok sayıda iş yeri kapalı kalırken, sürücüler güvenlik endişesiyle yollara çıkmadı. Bazı özel okullar ise güvenlik riskleri nedeniyle çevrim içi eğitime geçti.