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Halk TV Dünya Halep'te peş peşe patlamalar: 4 yaralı

Halep'te peş peşe patlamalar: 4 yaralı

Suriye'nin Halep kentinin güneybatısındaki el-Hadaba bölgesinde, orduya ait askeri alanda şiddetli patlamalar meydana geldi. İlk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı.

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Halep'te peş peşe patlamalar: 4 yaralı

Suriye'nin en büyük yerleşim yerlerinden olan Halep'te patlama sesleri duyuldu. Patlamanın askeri sahada olduğu öğrenildi. Suriye'nin resmi haber ajansı SANA'nın haberine göre, Halep'in güneybatısındaki el-İys beldesinin batısında bulunan el-Hadaba bölgesinde Suriye ordusuna ait askeri sahada peş peşe patlamalar yaşandı.

Patlamaların ardından bölgede inceleme başlatıldı. Yetkililerin patlamaların kaynağını ve nedenini belirlemeye çalıştığı bildirildi.

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ARAMA-KURTARMA EKİPLERİ BÖLGEYE ULAŞMAKTA ZORLANDI

Halep Acil Durum ve Afet Yönetimi Operasyon Müdürü Faysal Muhammed Ali, patlamaların bir süre daha devam etmesi nedeniyle arama-kurtarma ve sağlık ekiplerinin bölgeye ilk etapta ulaşamadığını söyledi.

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Bölgeye girmeyi başaran Sivil Savunma ekipleri ise ilk belirlemelere göre 4 yaralıyı tahliye etti.

YAKINDAKİ EVLER BOŞALTILDI

Sivillerin güvenliğini sağlamak ve tahliye çalışmalarını kolaylaştırmak amacıyla bölgedeki bazı evlerin boşaltıldığı belirtildi. Patlamaların yaşandığı bölgeye giden yollar da trafiğe kapatıldı.

Suriye'nin resmi televizyon kanalı el-İhbariyye de bölgede şiddetli patlamalar meydana geldiğini ve olayın nedenine ilişkin inceleme başlatıldığını duyurdu.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Suriye Patlama Asker
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