Hakkında idam kararı var ama göze alıp ülkesine dönecek!

Bangladeş'in eski Başbakanı Şeyh Hasina Vecid, Japon haber ajansı Kyodo'ya yaptığı yazılı açıklamada, hakkında kesinleşen idam cezasına rağmen ülkesine dönme niyetinden vazgeçmediğini söyledi. Hakkındaki davalarda mahkemenin karşısına çıkacağını belirten Hasina, olası sonuçların farkında olduğunu ifade etti.

Ülkesine döndüğünde tutuklanabileceğini hatta idam edilebileceğini bildiğini dile getiren Hasina, buna rağmen Bangladeş'e gitme kararını değiştirmeyeceğini vurguladı. Eski başbakan, "Bangladeş'e döneceğim ve mahkemeye çıkacağım. Beni hapse atabilirler, hatta asmak isteyebilirler. Bu ihtimallerin hepsini biliyorum." ifadelerini kullandı.

İDDİALARI REDDETTİ

2024 yılında ülke genelinde düzenlenen protestolar sırasında güvenlik güçlerine göstericilere ateş açılması talimatını verdiği yönündeki suçlamaları da reddeden Hasina, yaşanan olayların siyasi rakipleri tarafından yönlendirildiğini savundu. Protestolarda hayatını kaybedenlerin nasıl vurulduğunun tarafsız biçimde araştırılması gerektiğini belirten Hasina, bağımsız yabancı adli tıp uzmanlarının kullanıldığı iddia edilen silah ve mermileri incelemesi halinde gerçeğin ortaya çıkacağını söyledi.

PROTESTOLARIN FİTİLİNİ ATEŞLEYEN OLAY

Bangladeş'te Temmuz 2024'te başlayan kitlesel protestoların fitilini, 1971 Bağımsızlık Savaşı'na katılanların çocuklarına kamu kadrolarında kontenjan ayrılmasını öngören karar ateşlemişti. Öğrencilerin öncülük ettiği gösteriler kısa sürede ülke geneline yayılırken, artan şiddet olayları nedeniyle Hasina görevdeyken resmi konutunu terk ederek askeri helikopterle Hindistan'a gitmişti. Bu süreçte protestocular başbakanlık konutuna girmişti.

YOLSUZLUK DAVASINDA DA SUÇLU BULUNDU

Hasina'nın ayrılmasının ardından Nobel Barış Ödülü sahibi Muhammed Yunus, 8 Ağustos 2024'te geçici hükümetin başına geçti. Geçiş sürecinin tamamlanmasının ardından 12 Şubat'ta yapılan genel seçimleri Bangladeş Milliyetçi Partisi (BNP) kazanarak iktidara geldi.

Eski başbakan, 2024 protestolarında yaşanan can kayıplarından doğrudan sorumlu tutulduğu gerekçesiyle Kasım 2025'te gıyabında idam cezasına çarptırılmıştı. Hasina ayrıca yolsuzluk davalarında da suçlu bulunarak farklı hapis cezalarına mahkum edilmişti. (AA)