Hakan Fidan'dan AB ve NATO temsilcileriyle 'güvenlik' toplantısı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında gerçekleştirilen toplantıya katıldı. Toplantıda Almanya, İngiltere, Fransa, İtalya ve Polonya Dışişleri Bakanları ile Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas yer aldı. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre, toplantıda bölgesel ve küresel güvenlik konular masaya yatırıldı.

FİDAN AB VE NATO TEMSİLCİLERİYLE TOPLANTIYA KATILDI

Türkiye'nin ev sahipliğinde bugün başlayan ve iki gün sürecek zirveye 32 üye ülkenin yanı sıra Asya-Pasifik'teki bazı NATO ortaklarının liderleri ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski de katılıyor. Zirvenin ilk gününde liderler, bugüne kadarki en kapsamlı NATO Savunma Sanayi Forumu'nda bir araya geldi. Yarın yapılacak oturumlarda zirvenin ana gündem maddeleri ele alınacak.

ZİRVENİN ANA GÜNDEM MADDELERİ

Zirvede, transatlantik ilişkilerde son dönemde artan gerginliklere rağmen müttefiklerin birlik ve dayanışma mesajı vermesi bekleniyor. Ana gündem maddeleri arasında Avrupa'nın "konvansiyonel savunmada liderliği üstlenmesi" ve "ABD'nin Avrupa'daki askeri varlığının yeniden değerlendirilmesini öngören NATO 3.0 vizyonunun inşa edilmesi" bulunuyor. Ukrayna'ya desteğin geleceğinin de ele alınacağı zirvede, müttefiklerin savunma harcamalarını ve savunma sanayi üretim kapasitelerini artırmaları konusunda taahhütlerde bulunmaları bekleniyor.

(AA)