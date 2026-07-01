Hakan Fidan'dan AB üyeliği açıklaması

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı/AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Genişleme Komiseri Marta Kos ve İçişleri ve Göç Komiseri Magnus Brunner ile yapılan görüşmelere ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Fidan, görüşmelerde Türkiye-AB ilişkilerinin yanı sıra Ortadoğu ve Rusya-Ukrayna'daki durum başta olmak üzere güncel bölgesel ve küresel meselelerin değerlendirildiğini belirtti.

'AB ÜYELİĞİ STRATEJİK HEDEF'

Fidan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı / AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Sayın Kaja Kallas, Genişleme Komiseri Sayın Marta Kos ve İçişleri ve Göç Komiseri Sayın Magnus Brunner'i bugün ülkemizde ağırlamaktan memnuniyet duyduk.

Yaptığımız görüşmelerde, dış politikadan bağlantısallığa, ticaretten göç ve vize konularına kadar Türkiye-AB ilişkileri bağlamındaki tüm güncel gelişmeleri ele alma imkanı bulduk.

Orta Doğu ve Rusya-Ukrayna'daki durum başta olmak üzere güncel bölgesel ve küresel meseleleri değerlendirdik.

Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettikleri gibi, AB üyeliği ülkemiz için stratejik bir hedef olmaya devam etmektedir. AB ile ilişkilerimizi bu anlayış temelinde geliştirmeye hazırız."

AB'DEN AYRIMCILIK YAPMAMASINI BEKLİYORUZ

Fidan, açıklamasının devamında şunları kaydetti:

"AB'nin de Türkiye ile olan ilişkilerini nesnel kriterler ve liyakat temelinde, ayrımcılık yapmadan ilerletmesini bekliyoruz.

Avrupa Komisyonu'nun üç önemli üyesinin ülkemize gerçekleştirdiği bu ortak ziyaretin, Türkiye ile AB arasındaki ilişkileri arzu ettiğimiz seviyeye taşıma yönünde önemli bir adım teşkil etmesini temenni ediyoruz."