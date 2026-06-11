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Halk TV Dünya Hakan Fidan Alman meslektaşıyla görüştü

Hakan Fidan Alman meslektaşıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan Alman meslektaşı Wadephul ile telefonda görüştü. İkilinin İran ve ABD arasında görüşme sırasında devam eden müzakereleri konuştuğu öğrenildi.

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Hakan Fidan Alman meslektaşıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede iki ülke ilişkileri, Ankara’da düzenlenecek NATO Zirvesi’nin hazırlıkları ve İran ile ABD arasında görüşme anında devam eden barış müzakereleri ele alındı.

İKİ BAKAN TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul ile bir telefon görüşmesi yaptı. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, iki bakan görüşmede çeşitli konuları değerlendirdi.

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GÖRÜŞMEDE ELE ALINAN KONULAR

İki bakanın görüşmesinde, Türkiye ile Almanya arasındaki ikili ilişkiler masaya yatırıldı. Ayrıca, Ankara’da düzenlenecek NATO Zirvesi’nin hazırlıkları ve İran ile ABD arasında devam eden barış görüşmeleri de görüşmenin gündemindeki başlıklar arasında yer aldı.

Kaynak: Halk TV Dış Haberler Servisi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Almanya
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