Günlerdir aranıyordu: 19 yaşındaki ABD askerinin cesedine ulaşıldı

ABD ordusunun Fas’ta yürüttüğü “Afrika Aslanı 2026” tatbikatından peş peşe gelen ölüm haberleri Washington’da yankı uyandırdı. Günler önce kaybolan iki askerden birinin daha cansız bedenine ulaşıldığı açıklandı.

ABD Avrupa ve Afrika Ordusu (USAREUR-AF) tarafından yapılan bilgilendirmede, yaşamını yitiren ikinci askerin 19 yaşındaki Uzman Mariyah Symone Collington olduğu belirtildi. Yetkililer, bölgede sürdürülen arama faaliyetlerinin tamamlandığını duyurdu.

Askerlerin naaşlarını taşıyan ABD Hava Kuvvetleri uçağının Fas’tan ayrıldığı ve ülkeye dönüş yolunda olduğu aktarıldı.

HAYATINI KAYBEDEN İKİNCİ ASKER

Trajedinin ilk işareti, 10 Mayıs’ta Teğmen Kendrick Lamont Key Jr.’ın cansız bedeninin bulunmasıyla ortaya çıkmıştı. Fas Kraliyet Silahlı Kuvvetleri, o tarihte diğer asker için çalışmaların sürdüğünü açıklamıştı.

İki askerin, 2 Mayıs günü Tan Tan yakınlarındaki Cap Draa Eğitim Sahası civarında kaybolduğu belirtilmişti. Bölgeye sevk edilen ekipler günler boyunca geniş çaplı arama yaptı.

ABD ile Fas’ın ortaklaşa düzenlediği “Afrika Aslanı 2026” tatbikatı, 41 ülkenin katılımıyla gerçekleştirildi. Afrika’nın en büyük askeri organizasyonlarından biri kabul edilen tatbikat, 27 Nisan’da başlayıp 8 Mayıs’ta tamamlanmıştı.