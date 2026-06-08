Güney Kıbrıs'a asker yerleştiriyorlar: KKTC'den sert tepki! İsrail'in ardından Fransa...

Fransa ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi arasında hazırlanan yeni savunma iş birliği çerçevesi, Lefkoşa’da düzenlenen gayriresmî Avrupa Dış İlişkiler Konseyi savunma toplantısında gündeme taşındı. Anlaşmanın imzalanmasıyla birlikte Fransız askeri unsurlarının Güney Kıbrıs’ta belirli görevler kapsamında bulunmasının önü açılacak.

Taraflar arasında imzalanması beklenen metin; ortak tatbikatlar, askeri koordinasyon mekanizmaları, kriz yönetimi ve savunma kapasitesinin geliştirilmesi gibi başlıkları içeriyor. Ayrıca anlaşmanın yalnızca personel konuşlanmasıyla sınırlı kalmayacağı, adadaki altyapı ve teknoloji alanlarında da iş birliğini kapsayacağı ifade edildi.

İKİ ÜLKE ARASINDAKİ İŞ BİRLİĞİ VURGULANDI

Lefkoşa’da yapılan görüşmelerde, Fransa Savunma Bakanı Catherine Vautrin ile Güney Kıbrıs Savunma Bakanı Vasilis Palmas’ın anlaşmayı bugün resmen imzalaması bekleniyor. Yetkililer, bu adımın “insani görevler ve ortak operasyon kapasitesinin güçlendirilmesi” çerçevesinde değerlendirildiğini belirtti.

Güney Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis ise anlaşmayı, iki ülke arasındaki stratejik iş birliğinin doğal bir devamı olarak nitelendirerek Fransız varlığının adada belirli operasyonlar ve insani faaliyetler kapsamında yer alacağını ifade etti.

KKTC'DEN BÜYÜK TEPKİ

Ancak anlaşma adanın kuzeyinde tepkiyle karşılandı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, bu adımın mevcut statükoyu zorlayabileceğini ve bölgede yeni gerilim alanları oluşturabileceğini ifade etti. Yapılan açıklamalarda, Güney Kıbrıs’ın tüm ada adına tek taraflı uluslararası askeri düzenlemelere imza atma yetkisinin bulunmadığı vurgulandı.

Ankara ve Lefkoşa hattındaki değerlendirmelerde de, söz konusu askeri yakınlaşmanın Doğu Akdeniz’de hassas dengeleri etkileyebileceği ve bölgesel güvenlik mimarisinde yeni tartışmaları beraberinde getirebileceği belirtildi.