Güney Asya'da neler oluyor: Tayland'da son bir haftadır 2 Türk uyuşturucudan öldü

Güneydoğu Asya'nın merkezi Tayland'da, son bir hafta içerisinde iki Türk ölü bulundu. Ölen bir kişi uyuşturucu kaçakçılığı yaparken, diğeri ise uyuşturucu kuryesi olarak Tayland'da hareketsiz bulundu. Bir hafta içerisinde iki şüpheli Türk ölümü art arda gelerek sosyal medyada dikkat çekti.

UYUŞTURUCU ŞÜPHESİYLE ÖLÜ BULUNDU

İlk ölüm Tayland'da bir otel odasında uyuşturucu kaçakçılığı şüphesiyle meydana geldi. Olayda, bir Türk vatandaşı ölü bulundu. Hareketsiz bedeni bulunan 24 yaşındaki Türk vatandaşı Bapan Esmer, Tayland'ın Samut Prakan kentinde bulunan otel odasında şüpheli bir şekilde ölü bulundu.

23 Mayıs tarihinde sat 13:30 sıralarında polis ekipleri, kurtarma ekipleri ve gönüllüler, cesedi otelin içerisinde bir yatağa yaslanmış oturur pozisyondayken buldu. Yetkililer banyo yakınlarında ve dışkıyla lekelenmiş siyah bir torbanın içinde elliden fazla uyuşturucu paketi içeren kapsül tespit etti.

İddiaya göre cesedin vücudunda herhangi bir fiziksel saldırı veya yara izi bulunmadı. Alınan bilgilere göre Türk vatandaşı Bapan Esmer, ilk olarak 22 Mayıs tarihinde Suvarnabhumi Havalimanı'na indikten sonra yakalanmamak için uyuşturucuları yuttu ve daha sonra dışarı atmak için otele giriş yaptı.

UYUŞTURUCUNUN TÜRÜ ARAŞTIRILIYOR

Araştırmacılar ise uyuşturucu paketlerinin şüphelinin midesinde patladığını ve bunları tamamen dışarı atamadığı için ani bir kalp krizi geçirdiğini iddia ediyor. Polis ekipleri uyuşturucunun türünü tespit etmek için delil toplarken, cesedin üzerinde otopsi için Tayland'da bulunan Türk Büyükelçiliği ile işbirliği yapılıyor.

UYUŞTURUCU KURYESİ DE ÖLÜ BULUNDU

Bir diğer Türk ölümü ise Tayland'da kiralık bir evde meydana geldi. 30 yaşındaki 'uyuşturucu kuryeliği' yapan Türk, Kamala semtinde bir evde hareketsiz yatarken bulundu. Phuket'te şüpheli ölümün nedeni polis ekipleri tarafından araştırılıyor.

Cumhur Berkay Baş olarak belirlenen kişinin cesedi, üçüncü katta bulunan apartmanın dairesinin yatak odası kapısının yakınında, polis ekipleri tarafından herhangi bir saldırı veya zorla giriş belirtisi olmadan yatar pozisyonda bulundu.

AĞRILARI GEÇSİN DİYE ESRAR İÇMİŞ

Ölü bulunan cesedin arkadaşının iddialarına göre, Berkay Baş önceki gece öksürüp kustu ve sırt ağrısı yaşadı, vücut semptomlarını hafifletmek için ise esrar kullandı. Bunun üzerine yetkililer odada esrar ve uyuşturucu malzemeleri tespit etti, ayrıca banyoda yapılan arama sırasında ise kusmuk izlerine rastlandı.

Adli tıp doktorları cesedin kesin ölüm nedenini belirlemek için otopsi yapılmak üzere hastaneye götürdü, öte yandan ölen kişinin akrabalarının bilgilendirilmesi için büyükelçilikle iletişime geçildi.