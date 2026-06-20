Gözler Moskova’da: Zelenski müzakere ihtimalini işaret etti

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Honduras Devlet Başkanı Nasry Asfura ile gerçekleştirdiği ortak basın toplantısında hem uluslararası diplomasi trafiğine hem de Rusya ile devam eden savaşın olası seyrine ilişkin kapsamlı açıklamalarda bulundu.

G7 Zirvesi’nden çıkan sonuçları değerlendiren Zelenski, özellikle Ukrayna’nın hava savunmasının güçlendirilmesine yönelik tüm G7 ülkelerinden, aralarında ABD Başkanı Donald Trump’ın da bulunduğu aktörlerden olumlu sinyaller aldıklarını ifade etti. Ayrıca, füze üretiminin lisanslanması fikrinin ilk kez Amerikan tarafı tarafından yapıcı biçimde karşılandığını belirterek, bu konuda savunma şirketi Raytheon Technologies ve diğer üreticilerle teknik görüşmelerin başlayacağını aktardı.

Zelenski, bu sürecin sonucuna dair umutlu olduğunu ancak nihai kararın henüz verilmediğini de vurguladı.

"RUSYA SAVAŞI BİTİRMEKTE İSTEKSİZ"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in tutumuna da değinen Zelenski, Moskova yönetiminin müzakere ve savaşın sona erdirilmesi konusunda isteksiz bir görüntü verdiğini söyledi. Çevresindeki bazı isimlerin dahi savaşın kazanılamayacağı yönünde bir farkındalık geliştirdiğini iddia eden Zelenski, buna rağmen çatışmanın bir an önce bitmesini istediklerini belirtti.

Sürecin ilerlemesi için yaptırımların kritik olduğunun altını çizen Ukrayna lideri, Donald Trump’ın bu konuda yeniden daha sert bir çizgiye dönebileceğine dair mesajlarını “olumlu bir sinyal” olarak değerlendirdi.

"ABD'NİN DESTEĞİ DEVAM EDECEK"

ABD’den Ukrayna’ya yönelik askeri ve mali desteğin artarak devam edeceğini öngördüğünü de kaydeden Zelenski, bu desteğin temel amacının Rusya’ya savaşın sürdürülebilir olmadığını göstermek olduğunu ifade etti.

Müzakere ihtimaline ilişkin bölümde ise Zelenski, Rusya ile görüşme turlarının yeniden başlayabileceğini düşündüğünü söyledi. Ancak bu görüşmelerin hangi çerçevede yapılacağının henüz netleşmediğini vurguladı.

"BİREBİR GÖRÜŞMEYE AÇIĞIZ"

Avrupa ülkelerinin, ABD ile ortak bir müzakere formatını desteklediğini aktaran Ukrayna lideri, kendilerinin önerdiği modelin de geniş kabul gördüğünü belirtti. Zelenski, birebir bir görüşmeye açık olduğunu ancak Ukrayna’nın güvenlik garantileri ve Avrupa Birliği üyelik perspektifi gibi kritik başlıklarda uluslararası ortakların sürece dahil olmasının hayati olduğunu dile getirdi.

Ukrayna tarafının Rusya’ya “görüşme formatını seçme” seçeneği sunduğunu da belirten Zelenski, önceliklerinin savaşın sona ermesi ve kalıcı güvenlik düzenlemelerinin sağlanması olduğunu ifade etti. (DHA)