Halk TV Dünya Görüşmeler sürerken gerilim: ABD İran bayraklı gemiyi bastı!

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, Umman Körfezi'nde ABD ablukasını delmeye çalışan İran bayraklı M/T Celestial Sea adlı petrol tankerine ABD Deniz Piyadeleri tarafından çıkarma yapıldığını duyurdu. Gemi daha sonra serbest bırakıldı.

Umman Körfezi'nde ABD askerleri ile İran bayraklı bir petrol tankeri arasında gerginlik yaşandı. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, bölgede İran bayraklı ticari petrol tankeri M/T Celestial Sea'ya ABD Deniz Piyadeleri tarafından çıkarma yapıldığını duyurdu.

ABD DENİZ PİYADELERİ GEMİYE ÇIKTI

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı tarafından yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:
Bugün erken saatlerde Umman Körfezi'nde, 31. Deniz Piyade Sefer Kuvveti'nden ABD Deniz Piyadeleri, ABD ablukasını ihlal etmeye çalışarak bir İran limanına doğru geçiş yapan, İran bayraklı ticari petrol tankeri M/T Celestial Sea'ya çıktı. Amerikan kuvvetleri, gemiyi aradıktan ve geminin mürettebatına rotayı değiştirmeleri talimatını verdikten sonra gemiyi serbest bıraktı.”

91 TİCARİ GEMİ YENİDEN YÖNLENDİRİLDİ

Açıklamanın devamında ABD kuvvetlerinin ablukayı tam anlamıyla uygulamaya devam ettiği belirtilerek şu bilgi paylaşıldı:
“ABD kuvvetleri ablukayı tam anlamıyla uygulamaya devam ediyor ve şimdi uyumu sağlamak için 91 ticari gemiyi yeniden yönlendirdi.”

