Görevden alınan Ulaştırma Bakanı'ndan ilk açıklama: Etik olmasa da saygı duyuyorum

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne kentinden Mersin'e doğru yola çıkan yolcu gemisinin alabora olmasıyla 9 kişi yaşamını yitirirken kayıp 19 kişi için başlatılan arama-kurtarma çalışmaları sürüyor. Olayın ardından KKTC'de ülkemizde eşine az rastlanır bir karara imza atıldı.

KKTC Başbakanı Ünal Üstel, faciayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı'nın görevden alındığını bildirdi.

Görevden alınan Arıklı, sosyal medya hesabından kararla ilgili bir açıklama yaptı.

"ETİK OLMASA DA SAYGI DUYUYORUM"

Karar açıklanmadan önce Başbakan Üstel'in kendisini telefonla arayarak "soruşturmanın selameti açısından görevden almak zorunda olduğunu" bildirdiğini belirten Arıklı, "Hükümetin başı olması dolayısıyla, etik olmasa da bu kararına saygı duyuyorum." dedi.

Erhan Arıklı

Perşembe günü Yeniden Doğuş Partisinin (YDP) hükümetten çekilme konusunda bir toplantı gerçekleştireceğini de bildiren YDP Genel Başkanı Arıklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Yarın hükümetten çekilme konusunu görüşmek için Parti Meclisimizi toplayacağız. 4,5 yıl birlikte çalıştığım mesai arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Yeni dönemde daha güçlü bir şekilde görüşmek dileğiyle sağlıcakla kalın."

YDP MYK'SI KARARLA İLGİLİ TOPLANACAK

Öte yandan Bugün Kıbrıs Gazetesi'nde yer alan habere göre; YDP Merkez Yönetim Kurulu da Arıklı'nın görevden alınmasıyla ilgili bir değerlendirme toplantısı yapacak.

Türk Ajansı Kıbrıs’a konuşan YDP Genel Sekreteri Erşah Sabit Yılmaz, MYK toplantısında Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı görevinden alınan Arıklı’nın durumunun ele alınacağını söyledi.