Görenler uzaydan geldi sanıyor: Hayvanlardaki en nadir özelliğe sahip

Kuzeydoğu Amerika'nın sulak alanlarında yaşayan yıldız burunlu köstebek, burnundaki 22 dokunaç ve saniyede 10'dan fazla kez hava kabarcığı soluma yeteneğiyle bilim dünyasında şaşkınlık yarattı. Yapılan araştırmalar, neredeyse tamamen kör olan bu canlı türünün su altında koku alabildiğini ve dünyanın en hızlı avlanan memelisi olduğunu ortaya koydu.

KUZEY AMERİKA'DA SIRADIŞI KEŞİF

Kuzeydoğu Amerika Birleşik Devletleri sınırları içindeki bataklık ve nehirlerde yaşayan yıldız burunlu köstebek, sahip olduğu sıra dışı anatomik özelliklerle bilim insanlarını şaşırtmayı sürdürüyor.

Neredeyse tamamen kör olan yarı sucul memeli, avlanma becerisini gözleri yerine burnunun etrafındaki 22 pembe dokungaca borçlu. Yaklaşık 1 santimetre çapındaki bu burun yapısı, insan eline kıyasla 5 kat daha yüksek bir hassasiyet taşıyor.

Toprak altında yüzlerce metre uzunluğunda tüneller kazabilen canlı, tünel arayışını ve av takibini tamamen dokunma duyusuyla gerçekleştiriyor. Yıldız burunlu köstebek, burnundaki binlerce sinir lifi sayesinde saniyede 10'dan fazla noktaya temas ederek avının yerini saniyenin altında bir sürede tespit ediyor.

IŞIK TEKNİĞİ GİZEMİ AYDINLATTI

Araştırmacılar, canlıların su altındaki avlanma mekanizmasını incelemek amacıyla laboratuvarda akvaryum ortamı kurdu. Çalışmalarda yüksek hızlı kameralar kullanılarak köstebeğin su içindeki her hareketi saniye saniye kayda alındı.

Elde edilen görüntüler, bilim dünyasında uzun süredir merak edilen su altı navigasyon gizemini de deşifre etti. İncelemeler sonucunda, köstebeğin su altındayken burnundan sürekli hava kabarcığı çıkardığı görüldü.

ÖLÜM RİSKİNİ AZALTIYOR

Sudaki nesnelere temas eden hava kabarcıklarının ortamdaki koku moleküllerini içine hapsettiği belirlendi. Canlının su altındayken saniyede 10'dan fazla kez bu kabarcıkları geri soluyarak tıpkı karadaki memeliler gibi koku takibi yaptığı saptandı.

Görsel analizler, sudaki böcek, yumuşakça ve solucanların kokusunu bu kabarcıklar sayesinde yakalayan köstebeğin avını hiç kaçırmadığını gösterdi. Yapılan bu tespit, karasal memelilerin su altında koku alamayacağına dair onlarca yıllık varsayımı yıktı.

ONLARCA YIL GÖZ ARDI EDİLDİ

Uzmanlar, köstebeğin sahip olduğu kötü koku salgısı sayesinde yırtıcılardan korunduğunu ve bu sayede ekosistemde varlığını rahatlıkla sürdürdüğünü vurguladı. Sıra dışı fizyolojik yapısıyla dünyada türünün ilk örneği sayılan canlının avlanma hızı, onu gezegenin en hızlı yemek yiyen memelisi konumuna getiriyor.

Araştırma ekibi, canlı üzerindeki incelemelerin ve tünel sistemlerine dair alan gözlemlerinin önümüzdeki dönemde de devam edeceğini duyurdu.