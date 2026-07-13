Gölün dibinden çektiler, 100 bin dolarlık servet buldular

New York'taki Flushing Meadows Corona Park'ta mıknatıs balıkçılığı yapan bir çift, göl dibinden çıkardıkları çamurlu kasanın içinde 100 bin dolar buldu. New York Polisi tarafından yapılan incelemede suç unsuruna rastlanmayan servet, bulan çifte teslim edildi.

Flushing Meadows Corona Park'ta hobi amaçlı avlanan James Kane ve Barbi Agostini çifti, göle bıraktıkları güçlü mıknatısa takılan eski bir kasayı kıyıya çekti. Kasayı açtıklarında çamurlar içinde ıslanmış yüzlük banknotlarla karşılaşan çift, durumu hemen emniyet güçlerine bildirdi.

POLİS PARAYI ÇİFTE BIRAKTI

Olay yerine gelen New York Polis Departmanı ekipleri, sudan çıkan paralar ve kasa üzerinde geniş çaplı bir inceleme başlattı. Yapılan araştırmalarda paranın herhangi bir suçla bağlantısı tespit edilemedi ve gerçek sahibine dair bir ize ulaşılamadı.

New York Polis Departmanı yetkilileri, banknotların aşırı derecede yıpranmış ve bozulmuş olması nedeniyle net değer tespiti yapamadıklarını bildirdi. Ekipler, yasal bir engel bulunmadığı için parayı koruma altına alan çiftin ödülü alabileceğini açıkladı.

HAZİNE AVININ BÜYÜSÜNE KAPILDILAR

Ucuz maliyetle hazine avı yapmanın keyifli olduğunu belirten James Kane, bu hobiye büyük paralar harcamadan macera yaşamak için başladıklarını söyledi. Kendilerine yasal olarak parayı tutma hakkı verildiğini belirten James Kane, "Bulan kişi saklar kuralı uygulandı" diyerek süreci özetledi.

Çift, çamurdan birbirine yapışmış durumdaki paraları resmi olarak kurtarabilmek için Washington'daki Gravür ve Baskı Bürosu'na götürmeyi planlıyor. Kasadaki nakit para miktarının banknotların durumuna göre 100 bin dolara kadar ulaşabileceği tahmin ediliyor. Formunu kaybeden banknotların kullanılabilir olup olmadığı, resmi kurumun incelemesinin ardından netlik kazanacak.

Daha önce de kent sularından bisiklet, silah ve mücevher çıkaran çift, içeriklerini sosyal medyada paylaşıyor. Arama çalışmalarında tehlikeli bir maddeye rastladıklarında her zaman polisi aradıklarını belirten ikili, parayı dönüştürebilirlerse yeni bir araç ve gelişmiş ekipmanlar almayı hedefliyor.