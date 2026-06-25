Gökyüzünde panik: Pilot rahatsızlandı uçak acil indi

Air Canada'ya ait Flight 7664 sefer sayılı uçak, Newark Liberty Uluslararası Havalimanı'ndan Kanada'nın Halifax kentine gitmek üzere 61 yolcu ile havalandı. Uçuş sırasında kaptan pilotun sağlık sorunu yaşaması nedeniyle yardımcı pilot uçağın kontrolünü devraldı.

KAPTAN PİLOT RAHATSIZLANDI, YARDIMCI PİLOT DEVRALDI

Havayolu şirketinden yapılan açıklamada, "Uçuş sırasında kaptan pilot tıbbi bir sorun yaşadı ve güvenlik protokolleri gereği uçuş güvertesinden çıkarıldı. Yardımcı pilot uçağın kontrolünü devralarak uçuşu Boston'a yönlendirdi ve uçak güvenli bir şekilde indi. Pilotlar, ikinci bir pilotun yardımı olmadan uçağı uçurmak ve güvenli bir şekilde indirmek için eğitilirler" ifadelerine yer verildi.

UÇAK BOSTON'A YÖNLENDİRİLDİ VE GÜVENLE İNDİ

Massachusetts Eyalet Polisi, Logan Havalimanı yetkililerinin saat 13.40 civarında uçağın Boston'a yönlendirileceğine dair uyarı aldığını bildirdi. Eyalet polisinden yapılan açıklamada, "Bir mürettebat üyesinin tıbbi acil durum yaşadığı ve uçağın yardımcı pilot tarafından uçurulduğu bildirildi. Kaptan pilot etkisiz hale gelmişti" denildi. Uçak saat 14.00 civarında Boston'a indi.

PİLOT HASTANEYE KALDIRILDI

Uçağın inişinin ardından ambulanslar piste yönlendirildi ve kokpite bir sedye getirildi. Pilotun uçaktan alınarak yakındaki bir ambulansa götürüldüğü görüldü. Boston Acil Sağlık Hizmetleri, pilotun Mass General Hastanesi'ne kaldırıldığını duyurdu. Pilotun sağlık durumuna ilişkin başka bir bilgi paylaşılmadı. Kaptan pilotun uçaktan alınmasının ardından uçak apron çekildi ve yolcuların inişi sağlandı. Air Canada, yönlendirilen uçuştaki tüm yolcular için seyahat düzenlemeleri yapmaya çalışıyor.