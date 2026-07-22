Göçmen teknesi alabora oldu! En az 143 kişi kayıp

Batı Afrika'dan Avrupa'ya ulaşmaya çalışan düzensiz göçmenleri taşıyan bir tekne, Moritanya açıklarında yaşanan trajediyle gündeme geldi. Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Göç Örgütü'nün (IOM) paylaştığı bilgilere göre, Gambiya'dan hareket eden ve içinde 180'den fazla kişinin bulunduğu tekne, Nouadhibou kenti açıklarında alabora oldu.

25 GÜN SÜRÜKLENDİLER

IOM açıklamasında, Moritanya Sahil Güvenlik ekiplerinin denizde yaklaşık 25 gün boyunca sürüklenen tekneye 18 Temmuz'da ulaştığı belirtildi. Arama-kurtarma çalışmaları sonucunda 38 kişi sağ olarak kurtarılırken, denizden 1 kişinin cansız bedeni çıkarıldı.

Örgüt, ilk belirlemelere göre en az 143 kişinin hayatını kaybettiğini veya kaybolduğunu bildirerek, olayın son yılların en ağır göç facialarından biri olduğunu vurguladı.

ORTAK HAREKET ETME ÇAĞRISI

Yaşanan trajedi nedeniyle derin üzüntü duyduğunu ifade eden IOM, bu son olayla birlikte 2026 yılı başından bu yana Batı Afrika kıyılarından Kanarya Adaları'na ulaşmaya çalışırken yaşamını yitirenlerin veya kaybolanların sayısının 168'e yükseldiğini açıkladı.

IOM Batı ve Orta Afrika Bölge Direktörü Sylvia Ekra, benzer faciaların önüne geçilebilmesi için bölge ülkeleri arasında daha güçlü iş birliği kurulması gerektiğini belirtti. Ekra, düzensiz göçün ölümcül sonuçlarını azaltmanın yolunun, insanların güvenli ve düzenli göç kanallarına erişebilmesini sağlayacak politikaların hayata geçirilmesinden geçtiğini ifade ederek uluslararası topluma ortak hareket etme çağrısında bulundu.