GKRY'den Atatürk'e saygısızlık: Pontus haydutunun ismi verilecek

Kıbrıs Rum yönetimi, Paphos (Baf) kentindeki “Kemal Atatürk” caddesinin adını değiştirme kararı aldı. Caddeye, Pontus devleti kurmak için örgüt oluşturan ve İstiklal Mahkemesinde yargılanıp idam edilen Nikos Kapetanidis’in adı verilecek.

1889’da Rize’de doğan Nikos Kapetanidis, Trabzon’da “Mevsim” adlı Rumca bir gazete çıkardı. Bölgede Pontus devleti kurulması amacıyla faaliyette bulunup örgüt oluşturunca tutuklandı. İstiklâl Mahkemesinde yargılandı ve duruşmada şu ifadeleri kullandı:

“Pontus devletini kurup, doğrudan Yunanistan ile birleşmesini istiyorum.”

Sözcü'nün haberine göre Kapetanidis, 68 kişi ile birlikte Amasya’da idam edildi. Baf Moutallo Mahallesi’ndeki caddenin adının değiştirilmesi için Belediye Meclisi tarafından karar alındı. Bu bölgedeki “Talat Paşa Caddesi” de bir süre önce “Adalet Caddesi” olarak değiştirilmişti.

ATATÜRK’ÜN DÜNYADAKİ SİMGELERİ

Ulu Önder Atatürk’ün halen 37 ülkede 107 adet anıt, heykel, büst ve rölyefi bulunuyor. Heykellerin en büyüğü, 7,5 metre yüksekliğinde ve 8 ton ağırlığında Japonya’da yer alıyor. Atatürk’ün adı 51 ülkede 197 adet meydan, cadde, sokak, okul, park, hastane ve spor salonuna verildi. 59 ülkede 304 adet görseli bulunurken, hakkında 48 dilde 1002 adet kitap yazıldı. Atatürk’ün adı ve heykelleri Ekvator’dan Dominik’e, Meksika ve Küba’ya kadar 164 ülkede bulunuyor. Moritanya’dan Yeni Zelanda ve Ukrayna’ya kadar çok sayıda ülke Atatürk için özel hatıra pulu bastırdı.