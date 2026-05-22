Gizli üslerde 209 görüntü: ABD’nin yeni UFO belgeleri yayınlandı

ABD’de hükümet, uzun yıllardır gizli tutulan UFO (tanımlanamayan anormal fenomenler) dosyalarının ikinci bölümünü yayımladı. Açıklanan belgeler arasında gözlem raporları, görüntüler ve videolar yer alıyor.

Toplam 222 dosyanın kamuoyuna açıldığı bildirilirken, en dikkat çekici belgelerden biri 116 sayfalık kapsamlı bir rapor oldu. Raporda, 1948-1950 yılları arasında New Mexico’daki son derece gizli bir askeri tesis çevresinde yapılan araştırmalar ve gözlemler yer aldı. Bu bölge, 1947’de Roswell’de yaşanan ve UFO tartışmalarının merkezine yerleşen olayın yakınında bulunuyor.

PENTAGON'DAN AÇIKLAMA

Savunma Bakanlığı (Pentagon), söz konusu dosyada askeri üs yakınlarında bildirilen 209 ayrı gözlem bulunduğunu ve bu gözlemlerde “yeşil küreler”, “disk şeklinde cisimler” ve “ateş topları” gibi tanımlanamayan nesnelerin rapor edildiğini açıkladı.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ise yayımlanan belgelerin yıllardır süren spekülasyonları artırdığını belirterek, “Amerikan halkının bunları kendi gözleriyle görme zamanı geldi” ifadelerini kullandı.

Trump yönetiminin talimatıyla hızlanan şeffaflık süreci kapsamında paylaşılan belgelerin, UFO tartışmalarını yeniden küresel gündemin üst sıralarına taşıması bekleniyor. (AA)