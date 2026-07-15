Gizemli salgında yeni gelişme! Binlerce vakanın ardından bu gıda mercek altında

ABD’de haftalardır devam eden Cyclospora salgını, federal sağlık otoritelerini geniş çaplı bir araştırma yürütmeye zorladı. Ülke genelinde 4 binden fazla kişiye bulaştığı belirlenen bağırsak enfeksiyonu nedeniyle en az 80 kişi hastanede tedavi altına alındı. Ancak kapsamlı incelemelere rağmen salgının tek bir üreticiye ya da tedarikçiye bağlanabilecek kesin bir kaynağı henüz ortaya çıkarılamadı.

Soruşturmanın odağında ise taze tüketilen yeşillikler bulunuyor. Sağlık yetkilileri, özellikle yapraklı marulun salgınla ilişkili en güçlü ihtimal olduğunu değerlendirdi. Bununla birlikte kesin sonuca ulaşılıncaya kadar herhangi bir üretici ya da dağıtım zinciri resmen sorumlu tutulmuş değil.

HASTALIĞIN SEBEBİ MARUL MU?

Salgından en fazla etkilenen eyalet ise Michigan oldu. Normal koşullarda yılda yalnızca 40 ila 50 Cyclospora vakasının görüldüğü eyalette bu yıl vaka sayısı 3 bin 300’ün üzerine çıktı. Eyalet Sağlık Departmanı’nın binin üzerinde hasta ile yaptığı görüşmeler ve anketler sonucunda, hastaların önemli bölümünün ortak tüketim ürünleri arasında yapraklı marulun öne çıktığı bildirildi.

RESTORANLAR SATIŞI DURDURDU

Salgınla ilgili belirsizlik sürerken bazı restoran zincirleri de tedbirlerini artırdı. Detroit bölgesindeki bazı Taco Bell şubelerinde müşterilere yapılan duyurularda, ülke genelinde uygulanan geri çağırma süreci nedeniyle marul, kişnişli soğan, pico de gallo ve guacamole satışlarının geçici olarak durdurulduğu açıklandı.

KAYNAĞI TESPİT EDİLEMİYOR

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri’ne (CDC) göre Cyclospora, bağırsak sistemini enfekte eden tek hücreli bir parazit olarak biliniyor. Enfeksiyon çoğunlukla parazitle kirlenmiş suyun ya da iyi yıkanmamış taze sebze ve meyvelerin tüketilmesiyle bulaşıyor. Hastalık kişiden kişiye doğrudan yayılmıyor ve bazı enfekte kişilerde hiçbir belirti görülmeyebiliyor.

Uzmanlar, Cyclospora salgınlarının kaynağını belirlemenin en zor halk sağlığı soruşturmalarından biri olduğuna dikkat çekiyor. Bunun başlıca nedeni, parazitin vücuda girdikten sonra belirtilerin ortaya çıkmasının günler sürebilmesi. Bu süreçte hastaların günler önce tükettikleri gıdaları ayrıntılı biçimde hatırlamakta zorlanması, salgının kaynağına ulaşılmasını güçleştiriyor. Ayrıca hafif belirtiler gösteren birçok kişinin sağlık kuruluşlarına başvurmaması nedeniyle gerçek vaka sayısının açıklanan rakamların üzerinde olabileceği değerlendiriliyor